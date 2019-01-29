Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совет Европы ответил украинцу за инцидент с россиянкой в ПАСЕ
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Дмитрий Шепелев воспитывает двоих детей
Названо имя новой соведущей Нагиева в «Голосе. Дети»
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
Жена Марата Башарова показала подросшего сына
Мария Порошина выходит из декрета через месяц после родов
Муж Скабеевой ответил украинцу за оскорбление жены в ПАСЕ
Вскрытие гробницы Тамерлана: звуки из могилы
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии по футболу
«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин отдал голевую передачу
Анастасия Костенко стала блондинкой
Селин Дион в красном пальто из тюля прошлась по Парижу
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
В США испытали российский «Тор»
Назван любимый этаж москвичей
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
08:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Опоздавших семиклассников заставили просидеть урок в противогазах

В одной из школ города Улан-Удэ опоздавших на урок семиклассников учитель заставил сидеть в противогазах. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Республики Бурятия.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел во время урока по основам безопасности жизнедеятельности. Позднее школьники пожаловались родителям, те сообщили руководству школы, однако меры по восстановлению прав детей приняты не были.

В итоге в штабе омбудсмена установили, что учитель применил непедагогические методы воспитания, ему объявлено дисциплинарное взыскание. Руководству школы также рекомендовали провести среди преподавателей разъяснительную работу об обязательном соблюдении прав обучающихся на уважение, защиту от всех форм насилия и оскорбления, охрану жизни и здоровья.

28 января сообщалось, что дети в башкирском городе Сибай вынуждены гулять в противогазах, чтобы уберечься от смога, накрывшего этот населенный пункт еще в ноябре 2018 года.

 Кремль открестился от охраны Мадуро
Россияне высказались по вопросу передачи Курил Японии
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Март в этом году будет зимним месяцем
Скончался советский «Пеле гандбола»
Вынужденных коррупционеров освободят от наказания
Российские власти решили принудительно ввести здоровое питание
США предъявили обвинения Huawei
Красноярских школьников залило кипятком с потолка во время урока
Спорт
Футболисты «Зенита» забили пять безответных мячей «Ростову» В заключительном матче турнира в Катаре, который пройдет во вторник, московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом»
Hi-Tech
Секреты снежинок: 10 удивительных макроснимков Наслаждайтесь.
Авто
В Россию приедет новый «казахстанский» пикап (фото) Компания JAC Motors завершила сертификационные испытания новой модели для российского рынка – пикапа JAC T6
Кино
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела Ведущая заявила, что перестанет брать 11-летнюю Полину на записи различных программ
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
Дмитрий Шепелев воспитывает двоих детей Поклонники обсуждают личную жизнь телеведущего (фото)
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь