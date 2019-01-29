Опоздавших семиклассников заставили просидеть урок в противогазах

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел во время урока по основам безопасности жизнедеятельности. Позднее школьники пожаловались родителям, те сообщили руководству школы, однако меры по восстановлению прав детей приняты не были.

В итоге в штабе омбудсмена установили, что учитель применил непедагогические методы воспитания, ему объявлено дисциплинарное взыскание. Руководству школы также рекомендовали провести среди преподавателей разъяснительную работу об обязательном соблюдении прав обучающихся на уважение, защиту от всех форм насилия и оскорбления, охрану жизни и здоровья.