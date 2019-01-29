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09:57 (мск), источник: ТАСС

В Удмуртии мошенники обманули пенсионерку, пообещав инвестировать ее накопления в биткоины

ИЖЕВСК, 29 января. /ТАСС/. Пенсионерка из Удмуртии перевела 3 млн рублей мошенникам, которые обещали увеличить ее доход, переведя ее деньги в биткоины. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Источник: Reuters

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России “Игринский” обратилась 58-летняя жительница поселка Игра с сообщением о хищении у нее 3 млн рублей. Со слов потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником брокерской компании, предложил увеличить доход путем перевода денежных средств в биткоины», — говорится в опубликованном на сайте сообщении.

По данным пресс-службы, сначала женщина перевела на счет компании 1 млн рублей, потом в течение нескольких дней отправила еще 2 млн рублей, взяв для этого несколько кредитов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых.

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