В Удмуртии мошенники обманули пенсионерку, пообещав инвестировать ее накопления в биткоины

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России “Игринский” обратилась 58-летняя жительница поселка Игра с сообщением о хищении у нее 3 млн рублей. Со слов потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником брокерской компании, предложил увеличить доход путем перевода денежных средств в биткоины», — говорится в опубликованном на сайте сообщении.

По данным пресс-службы, сначала женщина перевела на счет компании 1 млн рублей, потом в течение нескольких дней отправила еще 2 млн рублей, взяв для этого несколько кредитов.