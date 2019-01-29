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11:51 (мск), источник: Ведомости

ВЦИОМ назвал приоритетную у россиян версию взрыва в Магнитогорске

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса россиян о причинах обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Большинство опрошенных связывают произошедшее со взрывом бытового газа (74%), из них больше половины (44%) считают, что причиной послужило халатное обращение жителей с газовым оборудованием, еще 30% придерживается мнения о неисправности газовых сетей, отмечает ВЦИОМ.

Взрыв газа в Магнитогорске
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Почти все опрошенные (98%) знают о взрыве в Магнитогорске, говорится в сообщении. Каждый десятый участник опроса придерживается мнения, что произошедшее было терактом, отмечается там же. Кроме того, 3% ответили «другое», а 12% затруднились ответить.

Версия теракта, активно продвигаемая рядом СМИ, не вызвала доверия у россиян, приводятся в сообщении слова генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова. Люди слишком хорошо знают об уровне изношенности нашего коммунального хозяйства и халатности, неосторожности самих жильцов, чтобы искать какую-то экстраординарную причину для трагедии, отметил он.

Виноваты в произошедшем коммунальные службы и жильцы дома, считают опрошенные — 42% и 35% соответственно. Некоторые посчитали ответственными за взрыв местные органы самоуправления (9%). Большинство опрошенных (76%) расценивают действия властей в ключе произошедшей трагедии как адекватные, отмечает ВЦИОМ.

ВЦИОМ проводил данный опрос 10 января. В нем участвовали совершеннолетние россияне, метод опроса — телефонное интервью. Всего в опросе участвовало 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

В конце декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего — взрыв бытового газа.

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