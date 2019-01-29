Летевший из Санкт-Петербурга в Анталью самолет приземлился в Сочи из-за дебоша на борту
Предполагается, что устроивший беспорядок пассажир был пьяным и вел себя вызывающе.
Предполагается, что устроивший беспорядок пассажир был пьяным и вел себя вызывающе.
СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Самолет рейсом
Самолет рейса FV5863 из
Санкт-Петербургав Анталью совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по причине деструктивного поведения одного из пассажиров. Предположительно, пассажир 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников.
По его данным, дебошир по прилету передан полиции. Самолет приземлился в Сочи в 13:35 мск. Ориентировочное время вылета — после 14:30 мск.
Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что мужчина нанес травмы стюардессе. В зависимости от тяжести травм будет принято решение об административном наказании или уголовном деле в отношении пассажира.