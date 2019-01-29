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14:52 (мск), источник: ТАСС

Летевший из Санкт-Петербурга в Анталью самолет приземлился в Сочи из-за дебоша на борту

Предполагается, что устроивший беспорядок пассажир был пьяным и вел себя вызывающе.

СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Самолет рейсом Санкт-Петербург — Анталья совершил незапланированную посадку в аэропорту Сочи из-за того, что один из находившихся на борту пассажиров устроил дебош, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Самолет рейса FV5863 из Санкт-Петербурга в Анталью совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по причине деструктивного поведения одного из пассажиров. Предположительно, пассажир 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников.
Представитель авиакомпании

По его данным, дебошир по прилету передан полиции. Самолет приземлился в Сочи в 13:35 мск. Ориентировочное время вылета — после 14:30 мск.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что мужчина нанес травмы стюардессе. В зависимости от тяжести травм будет принято решение об административном наказании или уголовном деле в отношении пассажира.

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