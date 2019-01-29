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17:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: группировка ИРА взяла ответственность за взрыв в Северной Ирландии

ТАСС, 29 января. Группировка, выступающая под названием прекратившей 20 лет назад террористическую деятельность «Ирландской республиканской армии» (ИРА), взяла на себя ответственность за взрыв в североирландском городе Лондондерри 19 января.

Источник: Reuters

Об этом во вторник сообщает издание Derry Journal, в редакцию которого поступило письмо от предполагаемых террористов.

В заявлении утверждается, что члены группировки поместили автомобиль со взрывчаткой рядом со зданием суда на Бишопс-стрит в Лондондерри более недели назад. Полиция успела эвакуировать несколько сотен человек в округе за десять минут после поступления сообщений о бомбе. В результате взрыва никто не пострадал.

Как пишет газета, последователи националистической ИРА угрожают в этом письме новыми насильственными акциями против британских силовиков, госслужащих и сотрудничающих с властями Соединенного Королевства лиц.

Власти Ольстера ранее заявляли, что подозревают «Новую Ирландскую республиканскую армию» («Новая ИРА») в организации взрыва, но отмечали малочисленность и незначительность этой группировки.

С конца 1960-х до конца 1990-х годов Северная Ирландия была территорией вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух общин. Католики-националисты, в том числе основанная в 1916 году ИРА, хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Боевики «республиканской армии» стоят за «кровавой пятницей» в Белфасте в 1972 году и покушением на премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 1984 году. Протестанты-лоялисты хотели, чтобы Ольстер оставался в составе Соединенного Королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали соглашение об урегулировании конфликта. Националистическая ИРА отказалась от терроризма, а в 2005 году издала официальный приказ о сдаче оружия. Однако небольшая часть республиканцев-диссидентов пытается возродить ИРА и возобновить кампанию террора, чтобы положить конец примирению.

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