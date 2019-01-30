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09:04 (мск), источник: Фонтанка

В Волхове подростки подожгли шапку на школьнице. Девушка в больнице с ожогами

Подростки в масках избили 12-летнего школьника и подожгли шапку на его подруге. Нападение произошло в Ленобласти вечером 29 января.

Как стало известно «Фонтанке», в Волховскую межрайонную больницу были госпитализированы двое — мальчик и девочка, оба 2006 года рождения. Они рассказали, что около шести вечера в Волхове у дома 25 по улице Ломоносова на них набросились трое подростков в масках. Юноше досталось несколько ударов ногами и руками по корпусу, а на его спутнице хулиганы подожгли шапку. В итоге мальчика госпитализировали с ушибом грудной клетки, а девочку — с термическими ожогами лица в состоянии средней тяжести.

Подобное, увы, не редкость в последнее время. 24 января в подъезде жилого дома по улице Берзарина в Москве 16-летнего облили керосином и подожгли. Получив ожоги 98% тела, молодой человек скончался в больнице. В качестве подозреваемого полиция задержала его сверстника.

Двумя месяцами ранее в Петербурге был арестован семиклассник, который, по мнению правоохранительных органов, поджег подругу на домашней вечеринке, предварительно облив девушку спиртом.

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