В Волхове подростки подожгли шапку на школьнице. Девушка в больнице с ожогами

Как стало известно «Фонтанке», в Волховскую межрайонную больницу были госпитализированы двое — мальчик и девочка, оба 2006 года рождения. Они рассказали, что около шести вечера в Волхове у дома 25 по улице Ломоносова на них набросились трое подростков в масках. Юноше досталось несколько ударов ногами и руками по корпусу, а на его спутнице хулиганы подожгли шапку. В итоге мальчика госпитализировали с ушибом грудной клетки, а девочку — с термическими ожогами лица в состоянии средней тяжести.