Задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков

Источник: РИА "Новости"

«Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — сказал собеседник агентства.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.