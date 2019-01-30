Задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сенатор от
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сенатор от
«Дали согласие на задержание и обыск сенатора от
Он добавил, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.
«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — сказал собеседник агентства.
Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.
Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.