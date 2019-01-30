Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Законы, вступающие в силу в феврале, озадачили россиян
В США испытали российские «Торы»
Лера Кудрявцева расплакалась, когда ее 5-месячная дочь упала с дивана
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
В России признали провал «деревянной» ипотеки
«Белочка», «Ромашка», «Цитрон»Путеводитель по популярным советским конфетам
В каких шикарных домах живут Нагиев, Башаров и Гузеева
Толкнувший Скабееву депутат ответил на Кадырову
«40 млн не получит»: юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Обидчик Скабеевой ответил на "оплеуху" Кадырова
В Саратове женщина умерла после укола в поликлинике - СМИ
54-летняя педагог умерла на концерте - причина
История любви: Леонид Гайдай и Нина Гребешкова
Селена Гомес приводит себя в форму на занятиях пилатесом
Супермодель вышла в прозрачном наряде, который обнажил всё
Извращенец тайно заглядывал под юбку и попался
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
10:45 (мск), источник: ТАСС

Задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в среду был задержан в зале заседаний Совета Федерации, сообщил корреспонденту ТАСС источник, участвующий в заседании верхней палаты.

Источник: РИА "Новости"

«Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — сказал собеседник агентства.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.

 Огневая мощь российского пистолета потрясла американских военных
Почему о таких женщинах тут говорят с пренебрежением
Названы причины задержания сенатора Арашукова в здании Совфеда
Мадуро: Трамп отдал приказ правительству Колумбии меня убить
Apple локализовала персональные данные россиян
Ученые уверены, что на Марсе может быть жизнь
«Ромашка» и «Цитрон». Какие марки конфет были популярны в СССР
Опубликован рейтинг самых безопасных стран
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Спорт
«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в 24-м туре АПЛ «Манчестер Сити», потерпевший четвертое поражение в этом чемпионате, с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице
Hi-Tech
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых При минимальных технических затратах.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь. 682
нагрузки дошкольников - секции, кружки и прочая.... 278
что хорошего? 220
Вы бы давали АБ? 178
Леди
5 трендов пластической хирургии Пластический хирург рассказывает, почему за пластикой больше не принято ездить в дальние страны за какими операциями гоняются мужчины.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь