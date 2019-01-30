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11:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенатора Арашукова задержали в Совете Федерации

Совет Федерации лишил неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передают российские информагентства со ссылкой на источники. Господин Арашуков уже задержан и выведен из зала заседания.

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Совет Федерации сегодня принял решение начать заседание в закрытом режиме для обсуждения «организационных вопросов». Трансляция из зала заседания для журналистов была прервана за пять минут до начала заседания.

Рауфа Арашукова задержали следователи Следственного комитета России (СКР) совместно со службой экономической безопасности ФСБ. «Он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении СКР в Twitter.

Источник «Интерфакса» рассказал, что задержание произошло в связи с убийством, совершенным в 2010 году (в 2010 году Рауфу Арашукову исполнилось 24 года). По информации источника ТАСС, его обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества. Источник «РИА Новости» сообщил, что причиной задержания могли стать поддельные документы, на основании которых господин Арашуков стал сенатором в 2016 году.

Ранее, как сообщало РБК, показания на Рауфа Арашукова по по делам об убийстве дали три человека. Как обвиняемые на допросах, в 2010 году Рауф Арашуков выделил 500 тыс. руб. на то, чтобы «запугать и побить» советника президента КЧР Фраля Шебзухова, и еще 1 млн руб.— на убийство Аслана Жукова.

В Объединенных Арабских Эмиратах против Рауфа Арашукова возбудили уголовное дело о фальсификации документов. Гсподин Арашуков якобы подделал вид на жительство, выданный властями Эмиратов. В нем была исправлена дата окончания действия документа — с февраля 2017 года на август 2016-го. Подлог понадобился для того, чтобы занять кресло сенатора.

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