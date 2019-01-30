СКР назвал причину задержания сенатора от Карачаево-Черкесии
Член Совета Федерации от
Член Совета Федерации от
Арашуков был задержан утром в среду прямо в зале заседаний Совета Федерации. Как передавало агентство ТАСС, пленарное заседание палаты перед этим неожиданно закрыли от журналистов, а вход в зал перекрыли сотрудники ФСО. «Интерфаксу» в
По словам собеседника ТАСС, участвовавшего в заседании, в закрытом режиме члены Совета Федерации заслушали представление прокурора о снятии неприкосновенности с сенатора и дали свое согласие, после чего Арашукова «задержали и вывели из зала».
Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества, утверждал источник ТАСС. «Там целый букет обвинений», — отмечал он.
Собеседник «РИА Новости» в Совете Федерации заявил, что Арашукову предъявлены обвинения в организации убийств двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровья еще одному, организации в
Арашукову 32 года. Он стал сенатором в сентябре 2016 г. До этого руководил Хабезским муниципальным районом
Кандидат в президенты
Лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова застрелили в Черкесске в марте 2010 г. В убийстве обвинили местного жителя Расула Аджиева, у которого, по версии следствия, был конфликт с Жуковым. Суд в 2012 г. Аджиева оправдал., но следствие было возобновлено — Аджиев явился в следственные органы с повинной, настаивая на том, что именно он убил Жукова, и был арестован. РБК со ссылкой на протокол допроса Аджиева также писал, что тот заявил, что заказ на убийство Жукова получил от сенатора Арашукова через его родственника.