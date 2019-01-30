СКР назвал причину задержания сенатора от Карачаево-Черкесии

Источник: Совет Федерации

Арашуков был задержан утром в среду прямо в зале заседаний Совета Федерации. Как передавало агентство ТАСС, пленарное заседание палаты перед этим неожиданно закрыли от журналистов, а вход в зал перекрыли сотрудники ФСО. «Интерфаксу» в пресс-службе палаты сообщили, что сенаторы хотят обсудить в закрытом режиме организационные вопросы.

По словам собеседника ТАСС, участвовавшего в заседании, в закрытом режиме члены Совета Федерации заслушали представление прокурора о снятии неприкосновенности с сенатора и дали свое согласие, после чего Арашукова «задержали и вывели из зала».

По словам источника «Интерфакса», докладывал по этому вопросу сенаторам генпрокурор Юрий Чайка, также принимали участие председатель СКР Александр Бастрыкин и один из его заместителей.

Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества, утверждал источник ТАСС. «Там целый букет обвинений», — отмечал он.

Собеседник «РИА Новости» в Совете Федерации заявил, что Арашукову предъявлены обвинения в организации убийств двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровья еще одному, организации в Карачаево-Черкесии организованной преступной группировки в 2010 г., а также в подделке документов, которые позволили ему стать членом Совета Федерации.

Арашукову 32 года. Он стал сенатором в сентябре 2016 г. До этого руководил Хабезским муниципальным районом Карачаево-Черкессии и был депутатом совета этого района.

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Кандидат в президенты Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов был избит бейсбольной битой и при попытке убежать застрелен в мае 2010 г. в Черкесске. По делу об убийстве трое местных жителей получили от 14 до 19 лет лишения свободы, четвертый фигурант дела скрылся. Как писал РБК со ссылкой на протоколы допросов, один из осужденных в своих показаниях говорил, что в нападении на Шебзухова был заинтересован Арашуков: якобы он был готов дать 500 тыс. рублей за то, чтобы «попугать и побить Шебзухова Фраля».