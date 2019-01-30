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11:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Рауф Арашуков

30 января на заседании Совета федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Как сообщают СМИ, его подозревают в убийстве, совершенном в 2010 году. Подробности биографии сенатора — в справке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рауф Раулевич Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез Карачаево-Черкесской Республики. Окончил Ставропольский государственный университет по специальности «юриспруденция». Его отец Рауль Арашуков с конца 1990-х годов руководил рядом филиалов «Межрегионгаза» (сейчас — «Газпром межрегионгаз»), в настоящее время является депутатом Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии.

В 2002—2004 годах Рауф Арашуков был техником первой категории отдела по развитию производства, затем замначальника отдела инвестиций и имущественных отношений ООО «Ставропольрегионгаз» (ныне — «Газпром межрегионгаз Ставрополь»). В 2004—2008 годах — депутат городской думы Ставрополя.

В апреле 2008 года назначен министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии, был также помощником главы республики. В 2008—2009 годах — и. о. главы Хабезского муниципального района республики. В марте 2009 года избран главой района, набрав 98,50% голосов. В 2010 году избран депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии. В 2010—2011 годах — первый замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

В марте 2011 года назначен первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесии. В том же году также возглавил Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР Федерального дорожного агентства».

В 2014—2015 годах — исполняющий обязанности главы, затем глава администрации Хабезского муниципального района. В 2015 году избран в совет района. В сентябре 2016 года стал членом Совета федерации от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии.

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

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