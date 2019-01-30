Чем известен Рауф Арашуков
30 января на заседании Совета федерации был задержан сенатор от
30 января на заседании Совета федерации был задержан сенатор от
Рауф Раулевич Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез
В 2002—2004 годах Рауф Арашуков был техником первой категории отдела по развитию производства, затем замначальника отдела инвестиций и имущественных отношений ООО «Ставропольрегионгаз» (ныне — «Газпром межрегионгаз Ставрополь»). В 2004—2008 годах — депутат городской думы Ставрополя.
В апреле 2008 года назначен министром труда и социального развития
В марте 2011 года назначен первым заместителем председателя правительства
В 2014—2015 годах — исполняющий обязанности главы, затем глава администрации Хабезского муниципального района. В 2015 году избран в совет района. В сентябре 2016 года стал членом Совета федерации от исполнительного органа государственной власти
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.