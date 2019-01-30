По факту пропажи капитана «Норда» на Украине открыли дело об убийстве

«Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье «Умышленное убийство», — сказал защитник. Он пояснил, что открытие дела является процедурным моментом, так как в связи с пропажей человека «регистрируется уголовное дело по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-разыскные мероприятия».

Руденко сообщил, что местоположение Горбенко ни адвокатам, ни полиции не известно. «Никаких новостей, к сожалению, нет, на связь капитан не выходит», — отметил он.

В то же время защитник заверил, что адвокаты капитана прибудут на заседание Оболонского районного суда Киева, которое назначено на 1 февраля, где должно рассматриваться дело Горбенко. «Мы будем принимать участие в суде. Но мы не знаем, какую позицию займет прокуратура. Мы свою позицию высказали и еще в понедельник уведомили суд об исчезновении капитана, как только нам стало известно об этом», — заверил Руденко.

Ситуация вокруг «Норда»

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно «Норд» с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили два обвинения: в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договоренности РФ и Украины семеро российских моряков были переданы Украиной в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

Оболонский районный суд Киева ранее перенес рассмотрение дела против капитана российского рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко на 1 февраля.