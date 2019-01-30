Задержан отец сенатора Арашукова

Источник: Пресс-служба «Газпром межрегионгаз»

Рауль Арашуков задержан в одном из офисов «Газпрома», уточнил собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в среду Совет Федерации дал согласие на арест Рауфа Арашукова. В этот же день он был задержан в рамках дела об убийстве двух деятелей Карачаево-Черкессии в 2010 году — заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По данным информированного источника, осенью 2018 года три фигуранта уголовного дела об убийстве Аслана Жукова дали показания о том, что это преступление организовал Арашуков.

Рауфу Арашукову может грозить пожизненное заключение. Такое наказание предусматривает часть 2 статьи 105 УК РФ.

Убийство Жукова и Шебзухова

Лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Жуков был убит в марте 2010 года несколькими выстрелами. По подозрению в совершении преступления был задержан Расул Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с Жуковым.

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В 2012 году горсуд Черкесска признал Аджиева невиновным в убийстве, однако в августе 2018 года он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова. В настоящее время следствие по делу об убийстве Жукова возобновлено.

Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. По данным следствия, на чиновника напали трое неизвестных, избив его бейсбольными битами. Шебзухов, уклоняясь от ударов, попытался убежать, но был убит из огнестрельного оружия.