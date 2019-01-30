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13:17 (мск), источник: Интерфакс

Задержан отец сенатора Арашукова

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Отец обвиняемого в убийствах сенатора Рауфа Арашукова — Рауль Арашуков задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: Пресс-служба «Газпром межрегионгаз»

Рауль Арашуков задержан в одном из офисов «Газпрома», уточнил собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в среду Совет Федерации дал согласие на арест Рауфа Арашукова. В этот же день он был задержан в рамках дела об убийстве двух деятелей Карачаево-Черкессии в 2010 году — заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По данным информированного источника, осенью 2018 года три фигуранта уголовного дела об убийстве Аслана Жукова дали показания о том, что это преступление организовал Арашуков.

Рауфу Арашукову может грозить пожизненное заключение. Такое наказание предусматривает часть 2 статьи 105 УК РФ.

Убийство Жукова и Шебзухова

Лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Жуков был убит в марте 2010 года несколькими выстрелами. По подозрению в совершении преступления был задержан Расул Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с Жуковым.

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В 2012 году горсуд Черкесска признал Аджиева невиновным в убийстве, однако в августе 2018 года он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова. В настоящее время следствие по делу об убийстве Жукова возобновлено.

Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. По данным следствия, на чиновника напали трое неизвестных, избив его бейсбольными битами. Шебзухов, уклоняясь от ударов, попытался убежать, но был убит из огнестрельного оружия.

По делу об убийстве Шебзухова были осуждены четверо местных жителей — Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов, которым также вменялось покушение на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.

Сенатора от КЧР Арашукова обвиняют в серии особо тяжких преступлений
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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