«Газового короля» Арашукова заподозрили в хищениях на 30 миллиардов рублей
Советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, задержанный 30 января в
Советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, задержанный 30 января в
Топливо похищалось у «Газпрома».
Следственные действия по этому делу проводятся как в Москве и Петербурге, так и в Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этим преступлениям.
В прессе Рауль Арашуков неоднократно упоминался как «газовый король». Он руководил несколькими филиалами «Газпром межрегионгаз», ныне является советником гендиректора этой компании и действующим депутатом Народного собрания КЧР. На январской вечеринке по случаю его 59-летия, как писали «Новые ведомости», были замечены, в частности, начальник центра по противодействию экстремизму МВД