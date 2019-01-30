«Газового короля» Арашукова заподозрили в хищениях на 30 миллиардов рублей

Топливо похищалось у «Газпрома».

Арашуков-старший задержан в рамках уголовного дела, фигурантом которого является его сын Рауф, член Совета Федерации. Его задержали также 30 января в зале заседаний верхней палаты парламента в присутствии генерального прокурора и главы Следственного комитета. Политику вменяются заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии, которая и делегировала его в Совфед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yLC8gb82nOM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Чем известен Рауф Арашуков

Следственные действия по этому делу проводятся как в Москве и Петербурге, так и в Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этим преступлениям.