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15:05 (мск), источник: Российская газета

Матвиенко рассказала, как проходило задержание Арашукова

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пытался сбежать с заседания Совфеда, на котором он был лишен неприкосновенности и задержан по подозрению в причастности к ряду серьезных преступлений. О том, как проходило задержание, журналистам рассказала спикер Валентина Матвиенко.

Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующему регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения. Он сел на свое место, я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения. Он отказался, это его право.
Валентина Матвиенко
глава Совфеда 
Новость
Чем известен Рауф Арашуков

Пока Арашуков не лишен сенаторских полномочий. Как пояснила Матвиенко, это может произойти в двух случаях: если сенатор сам напишет такое заявление или если суд признает его виновным. Во втором случае лишение полномочий наступает автоматически.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду в зале заседаний Совета Федерации. Обсуждение вопроса о снятии с него неприкосновенности проходило в закрытом режиме с участием генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина.

По информации СК, Арашуков подозревается в причастности к двум убийствам и в организации преступного сообщества.

Справка
Сенатора с Кавказа задержали на заседании

Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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