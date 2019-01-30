Матвиенко рассказала, как проходило задержание Арашукова

Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующему регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения. Он сел на свое место, я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения. Он отказался, это его право.

Валентина Матвиенко глава Совфеда