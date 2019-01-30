Матвиенко рассказала, как проходило задержание Арашукова
Сенатор от
Сенатор от
Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующему регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения. Он сел на свое место, я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения. Он отказался, это его право.
Пока Арашуков не лишен сенаторских полномочий. Как пояснила Матвиенко, это может произойти в двух случаях: если сенатор сам напишет такое заявление или если суд признает его виновным. Во втором случае лишение полномочий наступает автоматически.
Напомним, сенатор от
По информации СК, Арашуков подозревается в причастности к двум убийствам и в организации преступного сообщества.