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14:50 (мск), источник: Ведомости

Задержанный отец сенатора Арашукова подозревается в хищениях у «Газпрома»

Его сын, как полагает следствие, причастен к убийствам двух человек/

Источник: Следственный комитет

Рауль Арашуков, отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержан по уголовному делу о хищениях природного газа «Газпрома», поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, на сумму более 30 млрд руб., сообщил Следственный комитет России. По данным следствия, хищения совершались на протяжении нескольких лет. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.). Задержание происходило в офисе «Газпрома» в Санкт-Петербурге, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Рауф Арашуков был задержан ранее в среду в зале заседания Совета Федерации. Как заявил СКР, он может быть причастен к убийствам двух человек и другим преступлениям.

Арашуков-старший, как и его сын, не признает свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Он говорит, что ни в чем не виноват. И надеется на справедливое разбирательство», — уточнил собеседник о сенаторе.

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Новость
Чем известен Рауф Арашуков

С конца 1990-х Арашуков-старший руководил несколькими филиалами ООО «Межрегионгаз» (впоследствии — ООО «Газпром межрегионгаз»). Сейчас он является советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». В главном офисе «Газпрома» информацию о его задержании не прокомментировали, в «Межрегионгазе» отказались от комментариев.

Правоохранительные органы проводят мероприятия по декриминализации Карачаево-Черкесской республики, в рамках чего и произошло задержание Арашуковых, отмечает СК. Обыски и другие следственные действия проходят как минимум в семи городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани, говорится в сообщении.

По газовым долгам населения первое место занимает Чечня (13,291 млрд руб.), за ней следуют Дагестан (9,033 млрд руб.), Кабардино-Балкария (2,732 млрд руб.), отчитывался в январе «Газпром межрегионгаз», советником которого является Арашуков-старший. Ранее суд в Грозном по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в размере более 9 млрд руб. Суд принял решение о списании на том основании, что взыскать эту сумму не представляется возможным, а факт наличия задолженности создает «социальную напряженность». «Газпроммежрегионгаз» позже обжаловал решение грозненского суда.

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Сенатора с Кавказа задержали на заседании

Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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