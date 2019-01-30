Задержанный отец сенатора Арашукова подозревается в хищениях у «Газпрома»

Источник: Следственный комитет

Рауль Арашуков, отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержан по уголовному делу о хищениях природного газа «Газпрома», поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, на сумму более 30 млрд руб., сообщил Следственный комитет России. По данным следствия, хищения совершались на протяжении нескольких лет. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.). Задержание происходило в офисе «Газпрома» в Санкт-Петербурге, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Арашуков-старший, как и его сын, не признает свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Он говорит, что ни в чем не виноват. И надеется на справедливое разбирательство», — уточнил собеседник о сенаторе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RGaKTJL6tt4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Чем известен Рауф Арашуков

С конца 1990-х Арашуков-старший руководил несколькими филиалами ООО «Межрегионгаз» (впоследствии — ООО «Газпром межрегионгаз»). Сейчас он является советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». В главном офисе «Газпрома» информацию о его задержании не прокомментировали, в «Межрегионгазе» отказались от комментариев.

Правоохранительные органы проводят мероприятия по декриминализации Карачаево-Черкесской республики, в рамках чего и произошло задержание Арашуковых, отмечает СК. Обыски и другие следственные действия проходят как минимум в семи городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани, говорится в сообщении.

По газовым долгам населения первое место занимает Чечня (13,291 млрд руб.), за ней следуют Дагестан (9,033 млрд руб.), Кабардино-Балкария (2,732 млрд руб.), отчитывался в январе «Газпром межрегионгаз», советником которого является Арашуков-старший. Ранее суд в Грозном по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в размере более 9 млрд руб. Суд принял решение о списании на том основании, что взыскать эту сумму не представляется возможным, а факт наличия задолженности создает «социальную напряженность». «Газпроммежрегионгаз» позже обжаловал решение грозненского суда.