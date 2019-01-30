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15:33 (мск), источник: Ведомости

Что известно о задержании сенатора Арашукова и его отца. Главное

Парламентария подозревают в причастности к убийствам, а его отца — к хищениям газа на 30 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации. Перед началом заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила его закрытым, и трансляция прервалась. По данным РБК, в зал зашли генпрокурор Юрий Чайка и председатель СКР Александр Бастрыкин, после чего началась процедура снятия неприкосновенности с Арашукова. По словам источника «Коммерсанта», постановление о снятии неприкосновенности зачитал лично Чайка. Арашуков попытался уйти из зала, но его остановила Матвиенко. «Он пытался подняться наверх и уйти с заседания, я сказала ему, чтобы он сел на место», — сказала Матвиенко «Интерфаксу». Арашуков имел право дать пояснения, но им не воспользовался.

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Следственный комитет сообщил, что Арашуков задержан по делу об убийствах зампреда движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова весной 2010 года. Помимо этого, он фигурирует в делах о создании и участии в преступной организации и о хищении природного газа «Газпрома» в Северо-Кавказском федеральном округе. Арашукова уже допросили по делу об убийстве. На допрос в СКР его доставили в сопровождении сотрудников ФСБ и в наручниках. По данным «Коммерсанта», одним из свидетелей в деле сенатора Арашукова выступает содержащийся под стражей экс-сенатор от КЧР Вячеслав Дерев, указавший на причастность Арашукова к громким преступлениям в КЧР еще в 2012 году.

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Также в среду в одном из офисов «Газпрома» Санкт-Петербурге задержан отец Рауфа Арашукова Рауль Арашуков. Следствие полагает, что он причастен к хищениям природного газа «Газпрома» более чем на 30 млрд руб. По данным «Интерфакса», его доставят в Москву для проведения следственных действий. Рауль Арашуков с конца 1990 гг. руководил несколькими филиалами ООО «Межрегионгаз» (впоследствии — ООО «Газпром межрегионгаз»), с 2011 года является советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Именно это подразделение «Газпрома» в начале января прокуратура Чечни обязала списать свыше 9 млрд руб. долгов населения за газ. В «Газпроме» информацию о задержании Арашукова не прокомментировали, в «Межрегионгазе» отказались от комментариев.

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Чем известен Рауф Арашуков

СКР назвал задержания Арашуковых частью масштабной работы по декриминализации Карачаево-Черкесии. Решение о задержаниях принято после проверки республики силовыми ведомствами, которая выявила многомиллиардные хищения, сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, в структурах «Газпрома» на Ставрополье идут обыски. Хищения газа на Северном Кавказе — хроническая проблема. Летом 2018 года премьер Дмитрий Медведев критиковал чиновников СКФО за неэффективную работу в ТЭК, в том числе в газораспределении, а в ноябре президент Владимир Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане. По газовым долгам населения первое место в России занимает Чечня (13,291 млрд руб.), за ней следуют Дагестан (9,033 млрд руб.) и Кабардино-Балкария (2,732 млрд руб.), отчитывался в январе «Газпром межрегионгаз», советником которого является Арашуков-старший.

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Сенатора с Кавказа задержали на заседании

Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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