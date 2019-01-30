Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Вера Брежнева показала, как принимает ванну прямо на улице
В России признали провал «деревянной» ипотеки
«Белочка», «Ромашка», «Цитрон»Путеводитель по популярным советским конфетам
Лера Кудрявцева расплакалась, когда ее 5-месячная дочь упала с дивана
Рудковская и Плющенко показали архивное фото новорожденного сына
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина
Ракицкий: У меня вся семья связана с Петербургом
Матвиенко ледяным голосом дала совет сенатору во время задержания
В России массово закрывают торговые центры
В России появились «молниеносные» знаки: что это и как бороться
«Мерседес» сделал идеальную игрушку для взрослых
В Петербурге из затопленной квартиры спасли кота и собаку
Будут ли расти цены на квадратный метр в 2019-м?
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
16:34 (мск), источник: РИА Новости

Пираты освободили шестерых российских моряков, похищенных у берегов Африки

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Все российские моряки, похищенные ранее в Гвинейском заливе, освобождены, сейчас решается вопрос об их возвращении в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Нигерии.

«Все шестеро российских моряков освобождены. Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается», — сообщили в дипмиссии.

Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января. На борту судна находились 24 человека — 23 гражданина России и один украинец.

Захватчики похитили шесть россиян. Власти Бенина завели уголовное дело.

Представитель MSC рассказал РИА Новости, что судовладелец намерен нанять посредников для переговоров с пиратами. Сообщалось, что они потребовали выкуп за моряков.

Похищения в Гвинейском заливе

Похищения не редкость для этого региона, «это бизнес», за которым, скорее всего, стоят нигерийские пираты, поясняют эксперты. В отличие от сомалийских, нигерийские очень закрыты и скупы на распространение информации.

В среднем пиратские нападения в Гвинейском заливе происходят несколько раз в полгода. Если раньше захватывали по два-три человека, то теперь часто забирают почти весь экипаж. Главный редактор «Морского бюллетеня», эксперт по морскому праву Михаил Войтенко связывает это с отсутствием разрешения иметь на борту вооруженную охрану.

Захват россиян в Гвинейском заливе: пираты ушли в воды Нигерии
Во время загрузки произошла ошибка.
5 января© Ньюстюб
 Есть трубопровод, который для Украины опаснее 'Северного потока - 2'
Каковы шансы Мадуро удержаться у власти
Что известно о задержании сенатора Арашукова и его отца. Главное
Путин назвал министра экономического развития туристом
Сенатор Арашуков на допросе в СК потребовал переводчика
«Привет Сталину!» Как погибли стратонавты-рекордсмены
В США пришли аномальные морозы, ожидается до минус 53 градусов
Пользователи Сети нашли новый способ надеть мусорный пакет
Спорт
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина Наплыв скаутов, море звонков и слухов во время обычного матча. Угадайте, почему
Hi-Tech
На околоземной орбите нашли «пустое ведро для мусора» И вокруг планеты полно такого «добра».
Авто
У внедорожных «Тойот» принудительно снимут противотуманки Росстандарт сообщил об отзыве 113 автомобилей Toyota Highlander по причине несоответствия Одобрению типа транспортного средства (ОТТС)
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Назван любимый район московских новоселов
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Популярные темы на «Детях»
Жадный муж... 443
что хорошего? 355
Ваше мнение 271
Жилье рядом со школой 205
Леди
5 трендов пластической хирургии Пластический хирург рассказывает, почему за пластикой больше не принято ездить в дальние страны за какими операциями гоняются мужчины.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь