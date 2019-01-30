Пираты освободили шестерых российских моряков, похищенных у берегов Африки

«Все шестеро российских моряков освобождены. Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается», — сообщили в дипмиссии.

Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января. На борту судна находились 24 человека — 23 гражданина России и один украинец.

Захватчики похитили шесть россиян. Власти Бенина завели уголовное дело.

Представитель MSC рассказал РИА Новости, что судовладелец намерен нанять посредников для переговоров с пиратами. Сообщалось, что они потребовали выкуп за моряков.

Похищения в Гвинейском заливе

Похищения не редкость для этого региона, «это бизнес», за которым, скорее всего, стоят нигерийские пираты, поясняют эксперты. В отличие от сомалийских, нигерийские очень закрыты и скупы на распространение информации.