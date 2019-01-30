Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Как врачей вынуждают вымогать деньги: история
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Внучка Веры Глаголевой зажигательно станцевала с Александром Овечкиным
В Екатеринбурге все школы и сады закрылись на карантин из-за ОРВИ
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина
Ракицкий — о «Зените» и разнице между РПЛ и чемпионатом Украины
Матвиенко ледяным голосом дала совет сенатору во время задержания
В России массово закрывают торговые центры
В России появились «молниеносные» знаки: что это и как бороться
«Мерседес» сделал идеальную игрушку для взрослых
Вагон поезда времен Второй мировой превратили в стильное жилье
Будут ли расти цены на квадратный метр в 2019-м?
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
19:20 (мск), источник: Коммерсантъ

«Такое публике нравится»

Политики и эксперты считают задержание Рауфа Арашукова показательным.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Опрошенные «Ъ» политики и эксперты говорят о показательности и даже «театральности» задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Происшедшее в Совете федерации (СФ) они объясняют желанием государства продемонстрировать «силу и жесткий настрой навести порядок». Представители думской оппозиции предлагают дать губернаторам и заксобраниям, которые делегируют сенаторов, доступ к документам силовых структур. Представители партии власти называют эти меры избыточными.

Читайте также
Чем известен Рауф Арашуков

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков стал первым членом верхней палаты, которого задержали непосредственно на рабочем месте, сразу после получения согласия верхней палаты на снятие с него неприкосновенности. Для решения этого вопроса в СФ прибыл генпрокурор Юрий Чайка. В СФ находился и глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, а выходы из зала заседания перекрыли сотрудники ФСО. Трансляция заседания на это время была выключена, о закрытии «на оргвопросы» предупредила сенаторов спикер Валентина Матвиенко (на процедуру потребовалось не более получаса). При этом никаких признаков готовящейся операции по задержанию не наблюдалось: у СФ не было машин с мигалками, а представители Генпрокуратуры и СКР, вероятно, прошли в здание через черный ход.

После того как СФ дал согласие генпрокурору на снятие с коллеги неприкосновенности, задержание сенатора проходило уже под камеры. Сенатора Арашукова попросили выйти из зала заседаний мужчины в штатском, за дверями его и задержали. Следственный комитет позже обнародовал видеоролик, в котором демонстрируется, как Рауфа Арашукова вводят в здание СКР.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он (Рауф Арашуков.— “Ъ”) пытался действительно подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», — рассказала журналистам спикер СФ Валентина Матвиенко.

Глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский сказал «Ъ», что «особой тревоги» по поводу задержания коллеги прямо в зале заседаний не испытал, но это было «немного неожиданно». Логика правоохранителей, по его мнению, заключалась в том, что «по процедуре сначала следует все равно лишение права на неприкосновенность», а «сделать это можно в зале заседаний». Валерий Рязанский подчеркнул, что он не юрист и может «выражать только свои эмоции»:

А они заключаются в том, что нарушать законы нельзя. Неприкасаемых нет — не спасает ни членство в СФ, ни в Госдуме, закон для всех един.

Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил «Ъ», что «все прошло в соответствии с законом о статусе и регламентом», и отказался от дальнейших комментариев.

Зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов полагает, что задержание сенатора было показательным:

Власть показывает, что она сильна, что готова бороться с преступностью, невзирая на лица и связи. Простой арест такого бы впечатления не произвел, решили, что называется, «брать живем» — публике такое нравится, это еще может ее удивить.

По мнению парламентария, такое показательное задержание не наносит репутационного ущерба Совету федерации. «Его наносит присутствие таких людей в верхней палате, — сказал он.— Таких ситуаций можно было бы избежать, если бы у губернатора или спикера заксобрания, которые выдвигают кандидатов в сенаторы, был доступ к документам правоохранительных органов. Допуск нужен и лидерам партий, которые выдвигают кандидатов в Госдуму».

Первый зампред думского комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков не считает, «что нужно искать в случившемся теорию заговора»:

Процедура была соблюдена, коллеги проголосовали за снятие с него неприкосновенности, а работа СФ не была нарушена этим событием. Возможно, такое задержание было продиктовано просто оперативной целесообразностью: этого человека легче было найти на рабочем месте.
Новость
Что известно о задержании сенатора Арашукова и его отца. Главное

Господин Лысаков уверен, что делегирующим в СФ своих представителей органам власти не нужны новые полномочия для проверки «своих» сенаторов. «Главы регионов и спикеры заксобраний и так не самые неинформированные люди на своих территориях и вполне могут навести справки о тех, кого собираются делегировать в СФ. К тому же никто не мешает им официально запросить о прошлом кандидатов ту же ФСБ», — отметил он.

По словам депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, «случай с Арашуковым свидетельствует о необходимости проверки всех членов парламента на соблюдение норм и запретов, установленных для депутатов и сенаторов». «Для соответствующих комиссий палат парламента надо предусмотреть ответственность за то, что они “не усматривают” нарушений у своих коллег, которые на самом деле имеют место», — сказал господин Рашкин.

Политолог Евгений Минченко сказал «Ъ», что задержание Рауфа Арашукова должно продемонстрировать еще раз обществу, что «неприкасаемых нет», вторая цель — показать, что мандат не спасет от справедливого наказания. «Все было сделано технологично, чтобы не было лага между ходатайством прокуратуры о снятии неприкосновенности и его рассмотрением. За это время можно уехать из страны», — рассуждает эксперт. По мнению господина Минченко, к представительству в Совете федерации давно есть вопросы, от которых «избавили бы прямые выборы сенаторов». Политтехнолог Петр Быстров говорит о «театральности» задержания Рауфа Арашукова. «Такая публичность показывает серьезные намерения государства, его жесткий настрой навести порядок и установить справедливость. Но это палка о двух концах: рейтинг правоохранительных органов повышается, а авторитет власти и Совета федерации падает», — заключил эксперт.

Андрей Перцев, Наталья Корченкова, Всеволод Инютин

Справка
Сенатора с Кавказа задержали на заседании

Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

Следите за развитием темы Дело сенатора Арашукова
 Чем известен Рауф Арашуков
«Жгла бухгалтерию по распоряжению Серебренникова»
Что известно о задержании сенатора Арашукова и его отца. Главное
Путин назвал министра экономического развития туристом
Британец нашел старинную могилу, оказавшуюся не человеческой
В Чикаго мороз побил исторический рекорд
Ученые выявили, чем еще опасен недосып
Иностранные счета чиновников заинтересовали Генпрокуратуру
Американская актриса подала иск к российскому боксеру
Спорт
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина Наплыв скаутов, море звонков и слухов во время обычного матча. Угадайте, почему
Hi-Tech
На околоземной орбите нашли «пустое ведро для мусора» И вокруг планеты полно такого «добра».
Авто
У внедорожных «Тойот» принудительно снимут противотуманки Росстандарт сообщил об отзыве 113 автомобилей Toyota Highlander по причине несоответствия Одобрению типа транспортного средства (ОТТС)
Кино
Ходченкова снялась в неожиданном и пугающем образе Актриса получила роль психически неуравновешенной матери в драме «У нее другое имя»
Недвижимость
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Россиянам пообещали годовой отдых от ипотеки
Может ли банк увеличить процент по уже взятой ипотеке?
Популярные темы на «Детях»
Жадный муж... 556
что хорошего? 377
Ваше мнение 300
Жилье рядом со школой 243
Леди
5 трендов пластической хирургии Пластический хирург рассказывает, почему за пластикой больше не принято ездить в дальние страны за какими операциями гоняются мужчины.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь