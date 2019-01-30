«Такое публике нравится»
Политики и эксперты считают задержание Рауфа Арашукова показательным.
Политики и эксперты считают задержание Рауфа Арашукова показательным.
Опрошенные «Ъ» политики и эксперты говорят о показательности и даже «театральности» задержания сенатора от
Сенатор от
После того как СФ дал согласие генпрокурору на снятие с коллеги неприкосновенности, задержание сенатора проходило уже под камеры. Сенатора Арашукова попросили выйти из зала заседаний мужчины в штатском, за дверями его и задержали. Следственный комитет позже обнародовал видеоролик, в котором демонстрируется, как Рауфа Арашукова вводят в здание СКР.
«Он (Рауф Арашуков.— “Ъ”) пытался действительно подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», — рассказала журналистам спикер СФ Валентина Матвиенко.
Глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский сказал «Ъ», что «особой тревоги» по поводу задержания коллеги прямо в зале заседаний не испытал, но это было «немного неожиданно». Логика правоохранителей, по его мнению, заключалась в том, что «по процедуре сначала следует все равно лишение права на неприкосновенность», а «сделать это можно в зале заседаний». Валерий Рязанский подчеркнул, что он не юрист и может «выражать только свои эмоции»:
А они заключаются в том, что нарушать законы нельзя. Неприкасаемых нет — не спасает ни членство в СФ, ни в Госдуме, закон для всех един.
Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил «Ъ», что «все прошло в соответствии с законом о статусе и регламентом», и отказался от дальнейших комментариев.
Зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов полагает, что задержание сенатора было показательным:
Власть показывает, что она сильна, что готова бороться с преступностью, невзирая на лица и связи. Простой арест такого бы впечатления не произвел, решили, что называется, «брать живем» — публике такое нравится, это еще может ее удивить.
По мнению парламентария, такое показательное задержание не наносит репутационного ущерба Совету федерации. «Его наносит присутствие таких людей в верхней палате, — сказал он.— Таких ситуаций можно было бы избежать, если бы у губернатора или спикера заксобрания, которые выдвигают кандидатов в сенаторы, был доступ к документам правоохранительных органов. Допуск нужен и лидерам партий, которые выдвигают кандидатов в Госдуму».
Первый зампред думского комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков не считает, «что нужно искать в случившемся теорию заговора»:
Процедура была соблюдена, коллеги проголосовали за снятие с него неприкосновенности, а работа СФ не была нарушена этим событием. Возможно, такое задержание было продиктовано просто оперативной целесообразностью: этого человека легче было найти на рабочем месте.
Господин Лысаков уверен, что делегирующим в СФ своих представителей органам власти не нужны новые полномочия для проверки «своих» сенаторов. «Главы регионов и спикеры заксобраний и так не самые неинформированные люди на своих территориях и вполне могут навести справки о тех, кого собираются делегировать в СФ. К тому же никто не мешает им официально запросить о прошлом кандидатов ту же ФСБ», — отметил он.
По словам депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, «случай с Арашуковым свидетельствует о необходимости проверки всех членов парламента на соблюдение норм и запретов, установленных для депутатов и сенаторов». «Для соответствующих комиссий палат парламента надо предусмотреть ответственность за то, что они “не усматривают” нарушений у своих коллег, которые на самом деле имеют место», — сказал господин Рашкин.
Политолог Евгений Минченко сказал «Ъ», что задержание Рауфа Арашукова должно продемонстрировать еще раз обществу, что «неприкасаемых нет», вторая цель — показать, что мандат не спасет от справедливого наказания. «Все было сделано технологично, чтобы не было лага между ходатайством прокуратуры о снятии неприкосновенности и его рассмотрением. За это время можно уехать из страны», — рассуждает эксперт. По мнению господина Минченко, к представительству в Совете федерации давно есть вопросы, от которых «избавили бы прямые выборы сенаторов». Политтехнолог Петр Быстров говорит о «театральности» задержания Рауфа Арашукова. «Такая публичность показывает серьезные намерения государства, его жесткий настрой навести порядок и установить справедливость. Но это палка о двух концах: рейтинг правоохранительных органов повышается, а авторитет власти и Совета федерации падает», — заключил эксперт.
Андрей Перцев, Наталья Корченкова, Всеволод Инютин