«Такое публике нравится»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Опрошенные «Ъ» политики и эксперты говорят о показательности и даже «театральности» задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Происшедшее в Совете федерации (СФ) они объясняют желанием государства продемонстрировать «силу и жесткий настрой навести порядок». Представители думской оппозиции предлагают дать губернаторам и заксобраниям, которые делегируют сенаторов, доступ к документам силовых структур. Представители партии власти называют эти меры избыточными.

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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков стал первым членом верхней палаты, которого задержали непосредственно на рабочем месте, сразу после получения согласия верхней палаты на снятие с него неприкосновенности. Для решения этого вопроса в СФ прибыл генпрокурор Юрий Чайка. В СФ находился и глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, а выходы из зала заседания перекрыли сотрудники ФСО. Трансляция заседания на это время была выключена, о закрытии «на оргвопросы» предупредила сенаторов спикер Валентина Матвиенко (на процедуру потребовалось не более получаса). При этом никаких признаков готовящейся операции по задержанию не наблюдалось: у СФ не было машин с мигалками, а представители Генпрокуратуры и СКР, вероятно, прошли в здание через черный ход.

После того как СФ дал согласие генпрокурору на снятие с коллеги неприкосновенности, задержание сенатора проходило уже под камеры. Сенатора Арашукова попросили выйти из зала заседаний мужчины в штатском, за дверями его и задержали. Следственный комитет позже обнародовал видеоролик, в котором демонстрируется, как Рауфа Арашукова вводят в здание СКР.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9ovMl7DlbcY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он (Рауф Арашуков.— “Ъ”) пытался действительно подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», — рассказала журналистам спикер СФ Валентина Матвиенко.

Глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский сказал «Ъ», что «особой тревоги» по поводу задержания коллеги прямо в зале заседаний не испытал, но это было «немного неожиданно». Логика правоохранителей, по его мнению, заключалась в том, что «по процедуре сначала следует все равно лишение права на неприкосновенность», а «сделать это можно в зале заседаний». Валерий Рязанский подчеркнул, что он не юрист и может «выражать только свои эмоции»:

А они заключаются в том, что нарушать законы нельзя. Неприкасаемых нет — не спасает ни членство в СФ, ни в Госдуме , закон для всех един.

Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил «Ъ», что «все прошло в соответствии с законом о статусе и регламентом», и отказался от дальнейших комментариев.

Зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов полагает, что задержание сенатора было показательным:

Власть показывает, что она сильна, что готова бороться с преступностью, невзирая на лица и связи. Простой арест такого бы впечатления не произвел, решили, что называется, «брать живем» — публике такое нравится, это еще может ее удивить.

По мнению парламентария, такое показательное задержание не наносит репутационного ущерба Совету федерации. «Его наносит присутствие таких людей в верхней палате, — сказал он.— Таких ситуаций можно было бы избежать, если бы у губернатора или спикера заксобрания, которые выдвигают кандидатов в сенаторы, был доступ к документам правоохранительных органов. Допуск нужен и лидерам партий, которые выдвигают кандидатов в Госдуму».

Первый зампред думского комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков не считает, «что нужно искать в случившемся теорию заговора»:

Процедура была соблюдена, коллеги проголосовали за снятие с него неприкосновенности, а работа СФ не была нарушена этим событием. Возможно, такое задержание было продиктовано просто оперативной целесообразностью: этого человека легче было найти на рабочем месте.

Господин Лысаков уверен, что делегирующим в СФ своих представителей органам власти не нужны новые полномочия для проверки «своих» сенаторов. «Главы регионов и спикеры заксобраний и так не самые неинформированные люди на своих территориях и вполне могут навести справки о тех, кого собираются делегировать в СФ. К тому же никто не мешает им официально запросить о прошлом кандидатов ту же ФСБ», — отметил он.

По словам депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, «случай с Арашуковым свидетельствует о необходимости проверки всех членов парламента на соблюдение норм и запретов, установленных для депутатов и сенаторов». «Для соответствующих комиссий палат парламента надо предусмотреть ответственность за то, что они “не усматривают” нарушений у своих коллег, которые на самом деле имеют место», — сказал господин Рашкин.

Политолог Евгений Минченко сказал «Ъ», что задержание Рауфа Арашукова должно продемонстрировать еще раз обществу, что «неприкасаемых нет», вторая цель — показать, что мандат не спасет от справедливого наказания. «Все было сделано технологично, чтобы не было лага между ходатайством прокуратуры о снятии неприкосновенности и его рассмотрением. За это время можно уехать из страны», — рассуждает эксперт. По мнению господина Минченко, к представительству в Совете федерации давно есть вопросы, от которых «избавили бы прямые выборы сенаторов». Политтехнолог Петр Быстров говорит о «театральности» задержания Рауфа Арашукова. «Такая публичность показывает серьезные намерения государства, его жесткий настрой навести порядок и установить справедливость. Но это палка о двух концах: рейтинг правоохранительных органов повышается, а авторитет власти и Совета федерации падает», — заключил эксперт.

Андрей Перцев, Наталья Корченкова, Всеволод Инютин