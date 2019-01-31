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00:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о вражде семьи задержанного сенатора с Кадыровым

Семья Арашуковых испортила отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на анонимный источник, близкий к местным властям.

Собеседник издания рассказал, что родственники Арашукова и Кадырова вместе руководили федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог “Кавказ” Федерального дорожного агентства». «Позднее между ними произошел серьезный конфликт, и дружба не просто закончилась, а трансформировалась во вражду», — сказал он и уточнил, что противостояние с Кадыровым стало определяющим в «падении» Арашуковых.

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Источник: при обысках у сенатора Арашукова и его отца изъяли крупную сумма денег и оружие

Рауль Арашуков, которого в прессе называют «газовым королем», занимает пост советника генерального директора «Газпром межрегионгаза» и имеет большое влияние на Северном Кавказе. Эта компания отказалась прощать жителям Чечни долги за газ на сумму девять миллиардов рублей.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков упомянул о слухах, что Арашуковы начали масштабную кампанию против влиятельных фигур в республике и «серьезно залезли» в дела Чечни и Дагестана. «Причем главным виновником называли отца арестованного сенатора [Рауфа Арашукова] — Рауля Арашукова. Полагаю, что в силовом исходе дела против чересчур зарвавшегося сенатора были заинтересованы все», — добавил он.

Жителям Чечни списали долги за газ
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Арашукова-младшего задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Его подозревают в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

В тот же день был задержан отец политика Рауль Арашуков. Его заподозрили в причастности к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Справка
Сенатора с Кавказа задержали на заседании

Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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