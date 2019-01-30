Суд арестовал Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах

Источник: РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Арашукова меру пресечения в виде заключённых под стражу», — сказала судья Наталия Дударь.

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Следователь, прося заключить Арашукова под стражу до 30 марта, отметил, что сенатор может скрыться за пределами РФ, а в Объединенных Арабских Эмиратах у чиновника есть вид на жительство. Прокурор требование об аресте поддержал.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступном сообществе, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Следователь в суде рассказал, что изначально в следственном управлении СК по Карачаево-Черкессии было возбуждено два уголовных дела по факту убийств лидера молодежного движения Дагестана Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Оба убийства были совершены в 2010 году, но только в сентябре 2018 года их для дальнейшего расследования передали в центральный аппарат СК.

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«В дальнейшем СКР возбудил дело по факту хищения природного газа, который поставлялся “Газпромом” на территорию Дагестана и КЧР, а также создание преступного сообщества, основной целью которого как раз таки являлось хищение газа. Все эти дела были соединены в одно производство, следствие собрало доказательства причастности к их совершению Арашукова Рауфа», — сказал следователь в суде, обосновывая необходимость заключения сенатора в СИЗО.

После выступления представителя следствия адвокат Арашукова Сергей Шишов обратился к суду с требованием закрыть процесс. Защитник обосновал это тем, что в адрес сенатора поступали угрозы «с требованием признать вину», а в заседании могут быть раскрыты анкетные данные, в том числе родственников сенатора. Суд с этим согласился, требование защиты поддержали следователь и прокурор.

Ранее второй адвокат сенатора Евгений Устин заявил РИА Новости, что Арашуков не признает вину по всем пунктам обвинения.

В рамках данного дела задержан также отец сенатора Рауль Арашуков.