Суд арестовал Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду на два месяца арестовал сенатора
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду на два месяца арестовал сенатора
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Арашукова меру пресечения в виде заключённых под стражу», — сказала судья Наталия Дударь.
Следователь, прося заключить Арашукова под стражу до 30 марта, отметил, что сенатор может скрыться за пределами РФ, а в Объединенных Арабских Эмиратах у чиновника есть вид на жительство. Прокурор требование об аресте поддержал.
В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступном сообществе, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Следователь в суде рассказал, что изначально в следственном управлении СК по
«В дальнейшем СКР возбудил дело по факту хищения природного газа, который поставлялся “Газпромом” на территорию Дагестана и КЧР, а также создание преступного сообщества, основной целью которого как раз таки являлось хищение газа. Все эти дела были соединены в одно производство, следствие собрало доказательства причастности к их совершению Арашукова Рауфа», — сказал следователь в суде, обосновывая необходимость заключения сенатора в СИЗО.
После выступления представителя следствия адвокат Арашукова Сергей Шишов обратился к суду с требованием закрыть процесс. Защитник обосновал это тем, что в адрес сенатора поступали угрозы «с требованием признать вину», а в заседании могут быть раскрыты анкетные данные, в том числе родственников сенатора. Суд с этим согласился, требование защиты поддержали следователь и прокурор.
В рамках данного дела задержан также отец сенатора Рауль Арашуков.