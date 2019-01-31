Сенатора определили в СИЗО в закрытом режиме

Источник: РИА "Новости"

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сенатора Рауфа Арашукова, которому инкриминируются участие в преступном сообществе, организация убийств и давление на свидетелей. Большая часть судебного заседания проходила в закрытом режиме — защита настояла на удалении журналистов из зала, опасаясь разглашения сведений о месте жительства сенатора, которому якобы поступали угрозы, а также о состоянии его здоровья.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан сегодня утром на пленарном заседании Совета федерации, а уже вечером его доставили в Басманный суд столицы, куда к тому времени поступило ходатайство СКР о его заключении под стражу.

Как было сказано в ходе судебного заседания, господину Арашукову инкриминируются участие в преступном сообществе, созданном с целью масштабных хищений газа (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также два эпизода организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

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Обосновывая необходимость заключения сенатора под стражу, представитель следствия сообщил, что подследственный, оставаясь на свободе, может скрыться за границей. «Следствием получены достаточные данные о том, что Арашуков может скрыться. В частности, получена информация об имеющемся у него виде на жительство в ОАЭ. Сейчас она проверяется», — заявил следователь. «Кроме того, следствие полагает, что Арашуков может оказать давление на свидетелей, дающих в отношении него изобличающие показания, — продолжил представитель СКР.— В этой связи считаю невозможным избрание ему иной меры пресечения».

Прокурор поддержал доводы следствия «как обоснованные, мотивированные и отвечающие требованиям законодательства».

После этого слово взял адвокат задержанного. Однако он попросил суд о том, чтобы оставшаяся часть заседания была закрытой — в связи с необходимостью сохранить в тайне место жительства обвиняемого и его заболевания. По мнению адвоката Сергея Шишова, проведение заседания в открытом режиме может являться угрозой для обвиняемого. «В суде будет озвучено место проживания Арашукова и его отношение к обвинению», — отметил защитник. Суд удовлетворил это ходатайство.

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Двери в зал были открыты для прессы только на оглашение резолютивной части судебного решения. Из него стало известно, что защита предлагала отпустить сенатора под залог 10 млн руб. или поместить его под домашний арест. Однако суд согласился с позицией следствия и прокуратуры и арестовал господина Арашукова до 30 марта.

Как уже сообщал «Ъ», по данным СКР, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последний также был задержан в среду, ему инкриминируются создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отметим, что сегодня же был проведен обыск у двоюродного брата сенатора — гендиректора АО «Газпром газораспределение Астрахань» Руслана Арашукова. Позднее он был задержан. Руслан Арашуков также является подозреваемым в мошенничестве и участии в преступном сообществе. В рамках расследования были проведены следственные мероприятия и с участием ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа.

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Кроме того, согласно фабуле уголовного дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства господина Жукова. Оба убийства были совершены в Черкесске еще в 2010 году. Господина Жукова застрелили в машине на его же автомойке, а господина Шебзухова до смерти забили бейсбольными битами.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми, но в 2012 году следователи СКР задержали подозреваемого в убийстве — местного жителя Расула Аджиева. Ему было предъявлено обвинение в убийстве господина Жукова, но в итоге суд оправдал киллера за недостаточностью доказательств его причастности к преступлению.

После этого родственники господина Жукова провели несколько акций протеста.

По распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина это и другие уголовные дела о совершении особо тяжких преступлений в КЧР переданы в центральный аппарат следственного ведомства.

Туда и явился уже оправданный Аджиев, решивший признать свою вину и рассказать об организаторах преступления. По словам киллера, заказ к нему поступил от Руслана Агоева, зятя сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, у которого он служил охранником.

Руслана Агоева задержать не успели — он улетел якобы для того, чтобы лечить болезнь легких в ОАЭ, откуда не вернулся. 9 ноября 2018 года следователем было вынесено постановление об объявлении господина Агоева в федеральный розыск, а уже на следующий день он оказался в розыске международном. 23 ноября Басманный райсуд заочно арестовал зятя сенатора, также заочно обвиняемого в убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222 УК РФ) на два месяца с момента его задержания или выдачи России.

Александр Александров