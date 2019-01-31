Жертвами столкновения маршрутки с лесовозом в Иркутской области стали четыре человека
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Маршрутное такси столкнулось с лесовозом на автодороге
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Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Маршрутное такси столкнулось с лесовозом на автодороге
«В результате произошедшего погибли четыре человека, еще пять госпитализированы. Количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельствах случившегося.