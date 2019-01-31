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05:57 (мск), источник: Интерфакс

Жертвами столкновения маршрутки с лесовозом в Иркутской области стали четыре человека

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Маршрутное такси столкнулось с лесовозом на автодороге Иркутск-Усть-Уда в Иркутской области, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

«В результате произошедшего погибли четыре человека, еще пять госпитализированы. Количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель маршрутного такси Toyota Hiace, следовавшего в областной центр, допустил столкновение со стоявшим на проезжей части лесовозом «КАМАЗ».

Сотрудники полиции выясняют обстоятельствах случившегося.

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