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11:15 (мск), источник: Российская газета

Видео: российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО

В Сети появилось видео красивого маневра Су-27 ВКС России: самолет жестко отогнал истребитель НАТО, подошедший слишком близко к правительственному самолету РФ.

Источник: Reuters

Охрана «борта № 1» и других самолетов правительственного авиаотряда «Россия» — одна из обязанностей ВКС. Помимо статусных функций, истребители выполняют реальную боевую задачу: защитить вверенный борт от нападения с воздуха и земли. Причем любой ценой — если по охраняемому объекту выпущена ракета, пилот истребителя обязан подставить под удар свой самолет, рискую жизнью.

В данном случае все обошлось: истребитель F-16 поспешно отвернул в сторону и отошел на почтительное расстояние. Если бы его пилот чуть замешкался, столкновение было бы неминуемо. Именно самоотверженность российского летчика, его готовность идти да конца и победить любой ценой вызвала восторг у зрителей.

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