После обысков по делу сенатора Арашукова изъяли 50 килограммов драгоценностей

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-110069684&id=456239246&hash=e0e3c357f02b6ebc&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После задержания подозреваемых, а ими помимо Арашуковых стали как минимум четверо руководителей газовых компаний в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), были проведены обыски «в целях отыскания и изъятия орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов по поставкам газа и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела».

В результате только по одному из адресов удалось обнаружить и изъять более 50 кг ювелирных изделий, протоколирование которых ведется до сих пор. Также были найдены золотые слитки, крупные суммы наличных в долларах, евро и рублях, а также различное оружие.

В ближайшее время все это будет доставлено в Москву, где ведется предварительное следствие, и приобщено к уголовному делу.

В столицу из СКФО самолетами доставляют и задержанных, которых после предъявления обвинений отвезут в Басманный суд для избрания меры пресечения. Рауфа Арашукова суд по ходатайству Главного следственного управления СКР арестовал вчера, 30 января. Предполагается, что сегодня перед судом предстанет его отец, с участием которого еще проводятся следственные действия.

Николай Сергеев