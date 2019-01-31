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12:44 (мск), источник: Коммерсантъ

После обысков по делу сенатора Арашукова изъяли 50 килограммов драгоценностей

«Ъ» стало известно о первых результатах обысков, проведенных накануне по делу организованного преступного сообщества (ОПС) советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова и его сына сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова.

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После задержания подозреваемых, а ими помимо Арашуковых стали как минимум четверо руководителей газовых компаний в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), были проведены обыски «в целях отыскания и изъятия орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов по поставкам газа и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела».

В результате только по одному из адресов удалось обнаружить и изъять более 50 кг ювелирных изделий, протоколирование которых ведется до сих пор. Также были найдены золотые слитки, крупные суммы наличных в долларах, евро и рублях, а также различное оружие.

В ближайшее время все это будет доставлено в Москву, где ведется предварительное следствие, и приобщено к уголовному делу.

В столицу из СКФО самолетами доставляют и задержанных, которых после предъявления обвинений отвезут в Басманный суд для избрания меры пресечения. Рауфа Арашукова суд по ходатайству Главного следственного управления СКР арестовал вчера, 30 января. Предполагается, что сегодня перед судом предстанет его отец, с участием которого еще проводятся следственные действия.

Николай Сергеев

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Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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