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13:24 (мск), источник: Это Кавказ

Песков: Путин был в курсе готовящейся операции по задержанию сенатора Арашукова

Президент России Владимир Путин знал о готовящемся задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

«Да, президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сенатору «предъявлены обвинения, достаточно тяжкие». «Будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сенатора Арашукова задержали 30 января прямо на пленарном заседании Совета Федерации. Его подозревают в причастности к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Басманный суд постановил арестовать Арашукова на два месяца.

Справка
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Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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