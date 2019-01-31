Песков: Путин был в курсе готовящейся операции по задержанию сенатора Арашукова

«Да, президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сенатору «предъявлены обвинения, достаточно тяжкие». «Будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сенатора Арашукова задержали 30 января прямо на пленарном заседании Совета Федерации. Его подозревают в причастности к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Басманный суд постановил арестовать Арашукова на два месяца.