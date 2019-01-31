В городах России продолжаются эвакуации из-за сообщений о минировании
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По информации очевидцев, в Санкт-Петербурге эвакуировали девять торговых центров, Гостиный двор и Полюстровский рынок. Сообщения о минировании получили несколько школ Красносельского района, а также в школе в Мурино и во Всеволожской ЦРБ (Ленобласть). В городском комитете по образованию сообщили, что всего в Петербурге проверяется 31 школа, 28 из которых расположены в Красносельском районе. Всего анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах касаются 60 объектов.
По данным
Анонимные сообщения поступили и в школы, торговые центры и учреждения Перми. Занятия в пермских школах с сегодняшнего дня не проводятся
В Новосибирске, по данным мэра Анатолия Локотя, «заминировано» оказалось здание мэрии. «Мы получили сообщение, что заминировано здание мэрии города Новосибирска. Подключены все алгоритмы, предусмотренные в подобных случаях», — сказал он. Сотрудников мэрии не эвакуировали. По данным главы города, информация о заложенных бомбах поступила в адрес 15 школ.
Власти Бийска сообщили о поступлении более десятка сообщений о минировании. Были эвакуированы несколько школ и ЦУМ. В Омске эвакуировано более 20 школ, а также несколько медицинских учреждений, центр занятости и Минфин.
Более десятка школ эвакуировано сегодня в Красноярске. СМИ сообщают также об эвакуации сотрудников законодательного собрания региона. Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщала, что рассылка производится по аналогии с событиями 28 января, когда в регионе были эвакуированы люди более чем из 40 зданий, в том числе из краевого правительства.
В Нижнем Новгороде после телефонных звонков эвакуировали несколько торговых и
В Уфе
Оксана Павлова, Новосибирск; Роман Рыскаль, Нижний Новгород; Константин Стерледев, Пермь; Кристина Федичкина,