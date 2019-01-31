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14:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В городах России продолжаются эвакуации из-за сообщений о минировании

В Ростове-на-Дону, Азове и Шахтах Ростовской области специалисты экстренных служб проверяют сообщения о минировании десятков зданий. В частности, людей эвакуировали из здания областного правительства, ряда школ, нескольких торговых центров и медучреждений, сообщает управление информационной политики правительства региона. Сообщения о минировании отправлены по электронной почте.

Источник: Агентство «Москва»

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на то, что проверяют поступившую информацию. В ГУ МЧС России по региону посоветовали обратиться за комментарием в правительство области.

По информации очевидцев, в Санкт-Петербурге эвакуировали девять торговых центров, Гостиный двор и Полюстровский рынок. Сообщения о минировании получили несколько школ Красносельского района, а также в школе в Мурино и во Всеволожской ЦРБ (Ленобласть). В городском комитете по образованию сообщили, что всего в Петербурге проверяется 31 школа, 28 из которых расположены в Красносельском районе. Всего анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах касаются 60 объектов.

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В России началась волна сообщений о массовых минированиях зданий

По данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», все электронные сообщения о минировании объектов в Петербурге приходят с адреса хостинг-провайдера, зарегистрированного в Болгарии.

Анонимные сообщения поступили и в школы, торговые центры и учреждения Перми. Занятия в пермских школах с сегодняшнего дня не проводятся из-за карантина по ОРВИ и гриппу, все ученики переведены на дистанционное обучение. Все поступающие сигналы о бомбах проверяются сотрудниками правоохранительных органов.

В Новосибирске, по данным мэра Анатолия Локотя, «заминировано» оказалось здание мэрии. «Мы получили сообщение, что заминировано здание мэрии города Новосибирска. Подключены все алгоритмы, предусмотренные в подобных случаях», — сказал он. Сотрудников мэрии не эвакуировали. По данным главы города, информация о заложенных бомбах поступила в адрес 15 школ.

Власти Бийска сообщили о поступлении более десятка сообщений о минировании. Были эвакуированы несколько школ и ЦУМ. В Омске эвакуировано более 20 школ, а также несколько медицинских учреждений, центр занятости и Минфин.

Более десятка школ эвакуировано сегодня в Красноярске. СМИ сообщают также об эвакуации сотрудников законодательного собрания региона. Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщала, что рассылка производится по аналогии с событиями 28 января, когда в регионе были эвакуированы люди более чем из 40 зданий, в том числе из краевого правительства.

В Нижнем Новгороде после телефонных звонков эвакуировали несколько торговых и бизнес-центров, рынок и ряд больниц, сообщили очевидцы. Региональное управление МВД не прокомментировало ситуацию. В Воронеже эвакуировали городскую мэрию, областную думу и несколько департаментов. В МВД и ФСБ пока воздерживаются от комментариев. По данным администрации, на электронную почту мэрии пришло письмо с предупреждением о заложенном в здании взрывном устройстве. Неизвестные призывают провести эвакуацию, иначе «прольется кровь».

В Уфе из-за сообщений о минировании зданий сегодня были эвакуированы около десяти школ, больницы и поликлиники. На объектах работают полицейские и саперы с собаками.

Ситуация с массовыми эвакуациями продолжается уже несколько дней. В частности, в регионах Сибири было зафиксировано более 385 сообщений о минировании. Анонимные звонки с угрозами взрыва начались по всей России в сентябре 2017 года. С тех пор ни одна из угроз пока не подтвердилась.

Оксана Павлова, Новосибирск; Роман Рыскаль, Нижний Новгород; Константин Стерледев, Пермь; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону

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