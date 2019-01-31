В Петербурге онкологов проверяют на причастность к черному рынку лекарств

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Полиция проверяет больше 40 врачей в Петербурге по делу о появлении на черном рынке препаратов, закупленных государством для лечения онкологических заболеваний. Медиков заподозрили в получении взяток от бывших сотрудников швейцарской фармацевтической компании Roche, передает РБК со ссылкой на источник.

Как полагает следствие, сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом оплаты за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляет эта фармацевтическая компания. Сотрудники Roche получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдает льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке.

Выемки документов в офисе Roche полицейские из управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели зимой 2018 года. Тогда были изъяты базы данных врачей, которым фармкомпания платила за участие в лекциях и семинарах. Сейчас полиция проверяет онкологов из этих списков, которые могли участвовать в преступной схеме: у некоторых из них презентации, подготовленные для выступлений на конференциях, совпадают с презентациями их коллег, а сами мероприятия, на которых они должны были присутствовать, на самом деле не проводились.