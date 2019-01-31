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15:40 (мск), источник: BFM.ru

В Петербурге онкологов проверяют на причастность к черному рынку лекарств

Речь идет о препаратах, закупленных государством.

Источник: Reuters

Полиция проверяет больше 40 врачей в Петербурге по делу о появлении на черном рынке препаратов, закупленных государством для лечения онкологических заболеваний. Медиков заподозрили в получении взяток от бывших сотрудников швейцарской фармацевтической компании Roche, передает РБК со ссылкой на источник.

Как полагает следствие, сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом оплаты за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляет эта фармацевтическая компания. Сотрудники Roche получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдает льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке.

Выемки документов в офисе Roche полицейские из управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели зимой 2018 года. Тогда были изъяты базы данных врачей, которым фармкомпания платила за участие в лекциях и семинарах. Сейчас полиция проверяет онкологов из этих списков, которые могли участвовать в преступной схеме: у некоторых из них презентации, подготовленные для выступлений на конференциях, совпадают с презентациями их коллег, а сами мероприятия, на которых они должны были присутствовать, на самом деле не проводились.

С 2017 года в петербургском управлении МВД расследуют два дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по одному из которых проходят экс-сотрудники Roche. По версии следствия, они похитили и перепродали на черном рынке препарат «Ритуксимаб» на сумму около 60 млн рублей. Стоимость одной пачки лекарства может доходить до 94,3 тысячи рублей в ценах производителя.

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