В Петербурге онкологов проверяют на причастность к черному рынку лекарств
Речь идет о препаратах, закупленных государством.
Речь идет о препаратах, закупленных государством.
Полиция проверяет больше 40 врачей в Петербурге по делу о появлении на черном рынке препаратов, закупленных государством для лечения онкологических заболеваний. Медиков заподозрили в получении взяток от бывших сотрудников швейцарской фармацевтической компании Roche, передает РБК со ссылкой на источник.
Как полагает следствие, сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом оплаты за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляет эта фармацевтическая компания. Сотрудники Roche получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдает льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке.
Выемки документов в офисе Roche полицейские из управления МВД по
С 2017 года в петербургском управлении МВД расследуют два дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по одному из которых проходят