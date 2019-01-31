Водитель ФСО вызвал семь нарядов полиции из-за проколотого колеса

Источник: Reuters

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде несмотря на то, что ущерб был компенсирован. Размер ущерба был оценен шофером ФСО в 20 тысяч рублей.

Новость ФСО осваивает новый способ передвижения

Инцидент произошел 26 января во дворе жилого дома на Ленинском проспекте. Сообщается, что после звонка водителя ФСО в УВД на место прибыли семь нарядов полиции, оперативники и спасатели. Повредившего колесо мужчину задержали в доме на Ярославском шоссе, его бывшую супругу попросили вернуться к месту инцидента и дать объяснения.

Как утверждает издание, водитель принадлежащего спецслужбе Infiniti по имени Андрей перекрыл проезд Range Rover, в котором со двора выезжали мужчина и женщина. Они попросили Андрея освободить дорогу, но тот отказался, заявив, что ждет начальника, который, по информации газеты, имеет отношение к президентской охране.