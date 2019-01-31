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18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Водитель ФСО вызвал семь нарядов полиции из-за проколотого колеса

В Москве расследуется уголовное дело о хулиганстве в отношении гражданина, проколовшего колесо служебного автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО), водитель которого перегородил выезд со двора. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Московский комсомолец».

Источник: Reuters

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде несмотря на то, что ущерб был компенсирован. Размер ущерба был оценен шофером ФСО в 20 тысяч рублей.

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Инцидент произошел 26 января во дворе жилого дома на Ленинском проспекте. Сообщается, что после звонка водителя ФСО в УВД на место прибыли семь нарядов полиции, оперативники и спасатели. Повредившего колесо мужчину задержали в доме на Ярославском шоссе, его бывшую супругу попросили вернуться к месту инцидента и дать объяснения.

Как утверждает издание, водитель принадлежащего спецслужбе Infiniti по имени Андрей перекрыл проезд Range Rover, в котором со двора выезжали мужчина и женщина. Они попросили Андрея освободить дорогу, но тот отказался, заявив, что ждет начальника, который, по информации газеты, имеет отношение к президентской охране.

Мужчина из Range Rover после короткой перепалки проколол заднее колесо Infiniti небольшим ножом; в ту же минуту вышел начальник водителя ФСО, и тот переставил автомобиль, освободив проезд. Шофер заметил прокол колеса несколько позже, и когда он понял, что произошло, обратился в правоохранительные органы.

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