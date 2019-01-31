Следователи показали роскошные интерьеры жилья сенатора Арашукова
Обыски по делу арестованного накануне сенатора Рауфа Арашукова попали на видео.
Обыски по делу арестованного накануне сенатора Рауфа Арашукова попали на видео.
Ролик в четверг, 31 января, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).
В ведомстве отметили, что следователи совместно с оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) России провели свыше 40 обысков в 11 городах страны. Следственные действия связаны с хищениями природного газа «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.
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