«Мне категорически нужно там быть»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня в городе Зверево Ростовской области от остановки сердца умерла 17-летняя дочь члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, обвиняемой по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Девочка с пяти лет находилась в зверевском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей. Ранее суд поместил госпожу Шевченко под домашний арест. Обвиняемая на процессе заявляла суду, что такая мера пресечения ставит под угрозу жизнь ее дочери, которой постоянно нужен уход и лекарства.

Дочь члена федерального совета «Открытой России», ростовской правозащитницы Анастасии Шевченко, которая сейчас находится под домашним арестом по обвинению в ст. 284.1 УК РФ, в четверг умерла в зверевском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей. 17-летнюю Алину, которая находилась там с детства, накануне доставили в реанимацию с остановкой сердца, об этом «Ъ» сообщили в «Открытой России». Смерти предшествовал бронхит.

«Вчера Анастасию вызвали для предъявления обвинения в следственном комитете, — рассказал “Ъ” координатор “Открытой России” Алексей Прянишников.— В середине этой процедуры, примерно в 15:00, появилась информация от ее родственников о том, что Алину перевели в реанимацию в критическом состоянии. После окончания процедуры адвокат Анастасии попросил у следователя разрешения посетить дочь. Вопрос решался три часа».

Только в 19:00, после того как следствие получило подтверждение информации от врачей и выполнило все формальные процедуры, Анастасии разрешили поехать в Зверево (150 км от Ростова-на-Дону). Алексей Прянишников координатор «Открытой России»

В Зверево правозащитницу везла ее подруга Наталья Крайнова, которая также позволила обвиняемой отбывать домашний арест на своей квартире. По ее словам, до больницы им удалось добраться через два часа, ситуация осложнялась сильным ветром и гололедицей на дороге. Ворота больницы оказались закрыты, и Анастасия Шевченко хотела лезть через забор, но в итоге им все же удалось пройти через служебный въезд и попасть внутрь здания. Уже в самой больнице старшая медсестра, по словам госпожи Крайновой, отказалась пустить Анастасию Шевченко к дочери в отделение реанимации. «Анастасии Шевченко все же удалось урегулировать вопрос с врачами и ночью увидеться со своей дочерью», — сказал «Ъ» Алексей Прянишников. Утром она узнала о смерти ребенка.

Напомним, что к Анастасии Шевченко и ряду других ростовских активистов утром 22 января пришли с обысками сотрудники СК и ФСБ. Позже госпожу Шевченко доставили на допрос в следственный комитет, где сообщили, что ее подозревают по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Активистку два дня продержали в ИВС, а затем назначили меру пресечения — домашний арест. Госпожа Шевченко, которую охраняли шестеро полицейских, заявила суду, что из-за домашнего ареста она не сможет видеться со своей дочерью Алиной, у которой серьезные проблемы со здоровьем.

Состояние настолько тяжелое, что она болеет пневмонией трижды в год. Мне нужно там быть, я единственный опекун, и только я могу с ней находиться. Анастасия Шевченко

«Ребенок до пяти лет проживал у меня, и органы опеки настояли на том, чтобы она находилась в специальном учреждении. Такое состояние здоровья… Она не узнает людей, не может сама принимать пищу, жевать. На уровне месячного развития. Мне нужно поехать в это учреждение в январе: ей исполняется 18 лет, и Алине нужно менять больницу. Решение о переводе в другое медучреждение принимает только опекун. Мне категорически нужно там быть», — сказала на заседании суда Анастасия Шевченко. Несмотря на ее доводы, суд посчитал, что обвиняемая может уничтожить доказательства по делу и скрыться от следствия в странах Прибалтики. Поэтому активистке назначили домашний арест.

Наталья Крайнова сказала «Ъ», что сейчас ей поступают предложения о помощи от предпринимателей, готовых организовать похороны погибшей девочки. Ей предстоит рассказать о случившемся матери и детям Анастасии Шевченко. Ростовские общественники уже начали собирать деньги в помощь семье умершей.

Проверку по факту смерти девочки проводит аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области.

«Мы разослали уже все запросы и готовы получать оперативную информацию о случившемся», — цитирует РАПСИ руководителя секретариата детского омбудсмена Татьяну Княжеву. «Что касается обоснованности ареста — это прерогатива правоохранительных органов и суда. У детей есть папа — они не остались без опеки. Органы местного самоуправления окажут необходимую помощь семье», — добавила госпожа Княжева.

Кремль не следит за ходом дела госпожи Шевченко, передает ТАСС: «Я не думаю, это не находится в поле внимания», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли главе государства Владимиру Путину об этом деле.

Напомним, основанное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» было признано Генпрокуратурой России нежелательной организацией в апреле 2017 года. Организации Otkrytaya Rossia («Открытая Россия», Великобритания), Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) попали в список нежелательных. Как сообщили в Генпрокуратуре, они осуществляют на территории РФ «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». «Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства», — сказали в ведомстве. В ближайшее время постановление прокуратуры для включения в перечень «нежелательных организаций» рассмотрит Минюст.

22 января этого года в Казани в рамках дела Анастасии Шевченко прошел обыск у юриста «Открытой России» Эльзы Нисанбековой. 18 января в Краснодаре возбуждено административное дело в отношении координатора краснодарского регионального отделения «Открытой России» Яны Антоновой после публикации видео, в котором сообщается о сложной ситуации в Краснодаре из-за нехватки школ. Дело возбуждено по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). 17 января в Пскове координатор «Открытой России» Лия Милушкина и ее супруг были задержаны по подозрению в производстве и сбыте наркотиков. 11 января в Челябинске в отношении координатора движения «Открытая Россия» Дениса Ибрагимова возбудили административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в нежелательной организации).

28 января руководство движения «Открытая Россия» объявило о решении начать процедуру регистрации организации в Минюсте в формате общественного сетевого движения. Общественники отмечают, что решение принято из-за целого ряда административных и одного уголовного дела, возбужденных в отношении активистов.