Раскрыты подробности о квартире главы «Газпрома» за миллиард

Согласно полученным данным, апартаменты получились путем объединения шести квартир на этаже. В ходе строительных работ в несущих стенах были проделаны дверные проемы, жилая площадь помещения — 874,2 квадратного метра, а совокупная площадь террасы, лоджии и балконов составляет 81,6 квадратного метра. С лоджии квартиры открывается вид на один из самых популярных петербургских ресторанов — «Летучий голландец» (большой деревянный парусник), и Петропавловскую крепость.

Судя по выписке, по итогам строительных работ по объединению шести квартир в одну акт приемки помещения предоставлен не был. Если верить выписке из ЕГРН, то в собственности главы госкомпании эта квартира находится с 22 марта 2014 года. Кадастровая стоимость недвижимости, согласно выписке, оценивается в 324,7 миллиона рублей.

Более того, в этом доме находятся офисы Газпромбанка, «Газпромнефть-Аэро» (авиационного подразделения газового холдинга) и «Газпромнефть шельф» (занимается разработкой шельфовых месторождений).