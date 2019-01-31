Суд в Москве арестовал борца с коррупцией по делу о крупной взятке

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Кашматова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 февраля», — сказал судья Артемов.

По версии следствия, начальник 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Евгений Кашматов, начальник отделения управления «Ц» ГУСБ МВД России Дмитрий Атаев и их друг Тимур Дзусов получили со стороны владельца ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 15 миллионов рублей за прекращение проверки компании.

Кашматов руководил отделом, занимающимся борьбой с налоговыми преступлениями по линии топливно-энергетического комплекса. Он временно отстранен от должности.

Как следует из оглашенных в суде материалов, посредник от владельца компании передал деньги Дзусову, а тот уже под контролем сотрудников управления «М» ФСБ передал их Кашматову.

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Следствие утверждает, что оперативники Кашматов и Атаев, а также экс-полицейский Дзусов в составе организованной группы вымогали деньги у предпринимателя, а поймали их после передачи второй части требуемой суммы.

Сам Кашматов и его защитники категорически отрицают факт получения взятки.

«Он подошел на улице к моему подзащитному, встретил его на улице, они переговорили, и Дзусов поехал дальше по своим делам. Кашматов никаких денег не получал, его по непонятным причинам задержали на следующий день после этого», — сказал РИА Новости адвокат полковника Вадим Жильцов.