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22:09 (мск), источник: Ведомости

Суд арестовал фигурантов дела о хищении газа на 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы арестовал до 30 марта советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова — отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, накануне заключенного под стражу на два месяца, передает «Интерфакс». Ранее суд арестовал еще четырех фигурантов уголовного дела о хищениях газа у «Газпрома» на общую сумму более 30 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузере Хашукоеве, гендиректоре АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслане Арашукове, заместителе гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николае Романове и гендиректоре ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоре Травинове. В отношении них расследуется дело по ст. 210.3 УК (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения) и ст. 159.4 УК (мошенничество).

В суде никто из фигурантов дела вину не признал. «На моего клиента оказывают давление с целью того, чтобы он признал вину в инкриминируемых преступлениях», — сообщил во время заседания адвокат Арашукова-старшего.

Сам Рауль Арашуков заявил в суде, что не совершал никаких преступлений и «тем более не был никаким лидером » преступной группы. «Это все связано с тем, что президент Российской Федерации в ноябре поставил задачу навести порядок на Кавказе, разобраться с воровством в Дагестане. И нет бы начать с Дагестана и там навести порядок. А они начали с самого легкого — сына в чем-то подозревают, но я-то тут причем?», — удивился в суде Арашуков-старший.

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Рауль Арашуков был задержан в день ареста его сына Рауфа, 30 января. Арашуков-старший с 2002 г. работал в системе дочерних предприятий «Газпром межрегионгаза» в Ставропольском крае, в 2010 г. возглавил «Газпром межрегионгаз Пятигорск», с 2012 г. был советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» (головная компания, обеспечивающая поставку газа российским потребителям). «Газпром межрегионгаз Пятигорск» является дочерней структурой «Газпром межрегионгаза», которая до 2017 г. занималась поставками газа потребителям Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

По информации следствия, Арашуков-старший «способствовал назначению родственников и знакомых на различные должности» в компании, ответственной за реализацию газа в регионе. Те, в свою очередь, заключали договора на поставку предприятиям в Северо-Кавказском федеральном округе «большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей».

Злоумышленники похищали газ, продавая его компаниям и гражданам за наличный расчет. Они также создавали условия для хищения газа путем поставок его несуществующим потребителям, считают в СКР. Следствие считает, что хищения происходили на протяжении «нескольких лет».

Справка
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Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

Криминальные страницы прошлого Арашукова-старшего
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20:42 (мск)© Ньюстюб
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