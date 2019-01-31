Суд арестовал фигурантов дела о хищении газа на 30 млрд рублей
Басманный суд Москвы арестовал до 30 марта советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова — отца сенатора от
Басманный суд Москвы арестовал до 30 марта советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова — отца сенатора от
Речь идет о директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузере Хашукоеве, гендиректоре АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслане Арашукове, заместителе гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николае Романове и гендиректоре ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоре Травинове. В отношении них расследуется дело по ст. 210.3 УК (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения) и ст. 159.4 УК (мошенничество).
В суде никто из фигурантов дела вину не признал. «На моего клиента оказывают давление с целью того, чтобы он признал вину в инкриминируемых преступлениях», — сообщил во время заседания адвокат
Сам Рауль Арашуков заявил в суде, что не совершал никаких преступлений и «тем более не был никаким лидером » преступной группы. «Это все связано с тем, что президент Российской Федерации в ноябре поставил задачу навести порядок на Кавказе, разобраться с воровством в Дагестане. И нет бы начать с Дагестана и там навести порядок. А они начали с самого легкого — сына в
Рауль Арашуков был задержан в день ареста его сына Рауфа, 30 января.
По информации следствия,
Злоумышленники похищали газ, продавая его компаниям и гражданам за наличный расчет. Они также создавали условия для хищения газа путем поставок его несуществующим потребителям, считают в СКР. Следствие считает, что хищения происходили на протяжении «нескольких лет».