Трехэтажный торговый центр загорелся в Кизляре
Огнем охвачено все здание, площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.
Огнем охвачено все здание, площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.
Трехэтажный торговый центр «Планета люкс» загорелся в Кизляре Республики Дагестан. В городской администрации заявили, что пламя охватило все здание. Пожар может перекинуться на соседние здания
«Горит здание трехэтажного торгового центра “Планета люкс”. Огнем охвачено все здание, — рассказали в городской администрации агентству. — В здании в основном торговали одеждой, обувью. На первом этаже были продуктовые магазины, салоны сотовой связи».
«Здание [торгового центра] находится в районе центральной автостанции, центрального рынка. Рядом — с десяток магазинов. Есть риск, что если вовремя не локализовать, пламя перекинется на соседние здания», — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров. На месте ЧП работают пожарные, однако им не удается сбить пламя. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Расположенная рядом с горящим ТЦ автостанция работает в обычном режиме. В связи с ЧП были изменены маршруты внутригородского автотранспорта, уточнили ТАСС в городской администрации.
В конце января в рабочем поселке Лысые Горы Саратовской области взорвался газовый котел в кафе «Рандеву», где отмечался день рождения. В результате инцидента погиб виновник торжества. Травмы получили 35 человек, включая шестерых детей. После взрыва здание кафе загорелось. Пожар занял площадь в пять квадратных метров, пожарные ликвидировали открытое горение. Причиной взрыва сотрудники МЧС считают несоблюдение техники безопасности.