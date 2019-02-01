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10:24 (мск), источник: Daily Storm

Трехэтажный торговый центр загорелся в Кизляре

Огнем охвачено все здание, площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.

Источник: AP 2019

Трехэтажный торговый центр «Планета люкс» загорелся в Кизляре Республики Дагестан. В городской администрации заявили, что пламя охватило все здание. Пожар может перекинуться на соседние здания из-за высокой плотности застройки в центральной части города, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя мэрии.

«Горит здание трехэтажного торгового центра “Планета люкс”. Огнем охвачено все здание, — рассказали в городской администрации агентству. — В здании в основном торговали одеждой, обувью. На первом этаже были продуктовые магазины, салоны сотовой связи».

«Здание [торгового центра] находится в районе центральной автостанции, центрального рынка. Рядом — с десяток магазинов. Есть риск, что если вовремя не локализовать, пламя перекинется на соседние здания», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров. На месте ЧП работают пожарные, однако им не удается сбить пламя. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Расположенная рядом с горящим ТЦ автостанция работает в обычном режиме. В связи с ЧП были изменены маршруты внутригородского автотранспорта, уточнили ТАСС в городской администрации.

Позднее в пресс-службе мэрии Кизляра сообщили, что пожар уничтожил два торговых центра — «Союз» и «Планета люкс»). Также были повреждены несколько расположенных рядом с ними магазинов.

В конце января в рабочем поселке Лысые Горы Саратовской области взорвался газовый котел в кафе «Рандеву», где отмечался день рождения. В результате инцидента погиб виновник торжества. Травмы получили 35 человек, включая шестерых детей. После взрыва здание кафе загорелось. Пожар занял площадь в пять квадратных метров, пожарные ликвидировали открытое горение. Причиной взрыва сотрудники МЧС считают несоблюдение техники безопасности.

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