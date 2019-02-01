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10:50 (мск), источник: Интерфакс

Потушены оба торговых центра в дагестанском Кизляре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Пожар в двух торговых центрах в Кизляре (Дагестан) потушен, сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы мэрии Сельминаз Салихова.

«Торговые центры “Планета Люкс” и “Союз” сгорели практически полностью», — отметила она. Также огнем серьезно повреждены рядом стоящие магазины, наблюдается сильное задымление, сказала собеседница агентства. Она добавила, что автостанция и рынок, которые находятся рядом, работают в обычном режиме.

На месте происшествия работают представители прокуратуры, МВД, следственного управления, МЧС и других профильных ведомств.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. м. «По уточненным данным, площадь пожара в торговом центре на улице Набережная, 24 составила 1500 кв. м. Открытое горение ликвидировано», — отметили в пресс-службе.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении участвовали 35 человек и девять единиц техники, в том числе 24 человека и шесть единиц техники от МЧС РФ.

В результате никто не пострадал.

Ранее в пресс-службы мэрии сообщили, что в Кизляре «горят два трехэтажных торговых центра и еще несколько рядом стоящих магазинов».

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