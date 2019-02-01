Ушли на высоту: почему погибла туристическая группа Дятлова

История похода

В туристическую группу входили десять человек. Из них шестеро были студентами Уральского политехнического института (УПИ, ныне — Уральский государственный технический университет, Екатеринбург): Людмила Дубинина, Юрий Дорошенко, Игорь Дятлов, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова и Юрий Юдин; еще трое были выпускниками этого вуза: Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль. Также к группе был прикреплен инструктор по туризму Александр (настоящее имя — Семен) Золотарев. Все участники имели опыт туристических походов, были снабжены всем необходимым. Возглавлял группу студент 5-го курса радиотехнического факультета УПИ Игорь Дятлов.

Планировалось, что в январе — феврале 1959 года группа на лыжах пройдет около 350 км по северу Свердловской области: от города Ивдель до поселка Вижай Ивдельского городского округа, совершив по пути восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. 28 января, на следующий день после начала похода, у Юрия Юдина заболела нога, после чего он вернулся в Свердловск, оставшись единственным выжившим в группе Дятлова (скончался в 2013 году). По плану экспедиция должна была дойти до Вижая и не позже 14 февраля послать оттуда телеграмму. После того как в поселок группа не пришла, 20 февраля начались ее поиски.

Ход поисков

26 февраля на горном перевале (впоследствии получившем имя Дятлова), в 300 м от вершины горы Холатчахль поисковики обнаружили туристскую палатку, в которой лежали личные вещи и документы группы. На следующий день на большом отдалении от палатки были обнаружены тела Дорошенко и Кривонищенко, а затем — Дятлова и Колмогоровой. В марте был найден труп Рустема Слободина. Тела остальных четырех погибших удалось найти только в мае, когда начал сходить снег, — приблизительно в 2,5 км от палатки, в ложбине безымянного ручья. После судмедэкспертизы все погибшие были похоронены на кладбищах Свердловска.

Следствие

26 февраля после обнаружения погибших было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что ориентировочно в ночь на 2 февраля все девять членов группы по непонятной причине покинули палатку, не взяв с собой теплую одежду, и направились вниз по склону горы, предположительно, к складу, установленному у реки. Однако, выбирая маршрут, они промахнулись и спустились к другой стороне перевала. Осознав ошибку, часть членов группы во главе с Дятловым попытались вернуться к палатке за теплыми вещами, но из-за вьюги не смогли этого сделать. Все туристы погибли в течение нескольких часов.

Судебно-медицинское исследование показало, что шестеро участников группы умерли из-за замерзания (у Слободина помимо прочего была закрытая черепно-мозговая травма), а у Дубининой, Золотарева и Тибо-Бриньоля были найдены серьезные переломы, которые могли быть причинены «воздействием большой силы», источник которой не был установлен.

Выяснить точную причину гибели людей следствию не удалось. Версии о нападении охотников из коренного народа (манси) или бандитов не подтвердились из-за того, что ценные вещи в палатке никто не тронул, а на трупах не было наружных телесных повреждений и следов борьбы. 28 мая 1959 года прокуратура Свердловской области постановила прекратить уголовное дело.

В качестве причины смерти была указана расплывчатая формулировка: «стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Полностью уголовное дело не было опубликовано, однако доступ исследователей к нему в настоящее время является открытым.

Версии причин гибели группы

Отсутствие в постановлении о закрытии уголовного дела точной причины смерти туристов, найденные на некоторых образцах их одежды следы радиации, рассказы манси об «огненных шарах» в небе в феврале 1959 года, слухи о секретности дела — все это привело к большому числу домыслов о гибели группы. С 1990-х годов история получила всероссийскую, а затем и международную известность. О группе Дятлова было снято несколько десятков документальных и игровых фильмов, издано несколько книг, в их числе «Тайна гибели группы Дятлова» Евгения Буянова и Бориса Слобцова, «Смерть, идущая по следу» Алексея Ракитина, «Кто прячет правду о гибели группы Дятлова» Николая Варсегова и Натальи Ко и др. По версии Буянова и Слобцова, к гибели туристов привел сход лавины, который заставил участников группы в спешке покинуть палатку. Ракитин склоняется к конспирологической теории — убийство туристов американскими агентами. Выдвигаются и другие предположения: например, гибель из-за испытаний оружия, ссоры между членами группы. Авторы документального фильма, показанного в 2014 году на телеканале Discovery Channel, и вовсе предположили, что туристов убил снежный человек.

Частично по мотивам происшествия снят фильм-триллер американского режиссера Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова» (2013). На перевале установлена мемориальная табличка. На Михайловском кладбище Екатеринбурга установлен кенотаф с портретами погибших.