ГП проверит версии гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году

По его словам, прокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества.

«Существует до 75 версий произошедшего, которые выдвигают эксперты и просто люди», — отметил представитель прокуратуры.

Куренной подчеркнул, что только прокуратура может провести проверку спустя столько лет — для всех остальных ведомств уже истекли процессуальные сроки.

Наши коллеги доказали, что все материалы уголовного дела соответствуют действительности… Мы из 75 версий намерены проверить с привлечением экспертов как наиболее вероятные три. Все они так или иначе связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган. Александр Куренной. официальный представитель Генпрокуратуры РФ

В марте на место событий вылетят сотрудники прокуратуры Свердловской области, также к расследованию привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии и спасателей.

«Прокуратура не знала о гибели группы до обнаружения тел»

При этом в Генпрокуратуре отрицают, что надзорные органы знали о гибели группы Дятлова за две недели до обнаружения тел.

По словам Куренного, такая версия основана на записке прокурора Ивделя Темпалова, который возбуждал уголовное дело по факту гибели студентов, следователю Коротаеву. В ней Темпалов сообщил 15 февраля, что едет в Свердловск для доклада по уголовному делу. Между тем студенты погибли в ночь на 2 февраля, пустую палатку нашли лишь 26-го числа, тогда же возбудили уголовное дело.

«Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог выезжать с докладом по уголовному делу 15 февраля и, собственно, не выезжал. Прокуратура Свердловской области это проверила, и было с достоверностью, с привлечением экспертов-психологов установлено, что прокурор просто ошибся с датой в указании месяца», — сказал Куренной.