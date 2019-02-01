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11:43 (мск), источник: РИА Новости

ГП проверит версии гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генпрокуратура проверит наиболее вероятные версии причины гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году, рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной на канале «Эфир».

По его словам, прокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества.

«Существует до 75 версий произошедшего, которые выдвигают эксперты и просто люди», — отметил представитель прокуратуры.

Куренной подчеркнул, что только прокуратура может провести проверку спустя столько лет — для всех остальных ведомств уже истекли процессуальные сроки.

Наши коллеги доказали, что все материалы уголовного дела соответствуют действительности… Мы из 75 версий намерены проверить с привлечением экспертов как наиболее вероятные три. Все они так или иначе связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган.
 Александр Куренной.
официальный представитель Генпрокуратуры РФ

В марте на место событий вылетят сотрудники прокуратуры Свердловской области, также к расследованию привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии и спасателей.

«Прокуратура не знала о гибели группы до обнаружения тел»

При этом в Генпрокуратуре отрицают, что надзорные органы знали о гибели группы Дятлова за две недели до обнаружения тел.

По словам Куренного, такая версия основана на записке прокурора Ивделя Темпалова, который возбуждал уголовное дело по факту гибели студентов, следователю Коротаеву. В ней Темпалов сообщил 15 февраля, что едет в Свердловск для доклада по уголовному делу. Между тем студенты погибли в ночь на 2 февраля, пустую палатку нашли лишь 26-го числа, тогда же возбудили уголовное дело.

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«Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог выезжать с докладом по уголовному делу 15 февраля и, собственно, не выезжал. Прокуратура Свердловской области это проверила, и было с достоверностью, с привлечением экспертов-психологов установлено, что прокурор просто ошибся с датой в указании месяца», — сказал Куренной.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов более сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

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