Пентагон опасается реванша «Исламского государства»

Источник: AP 2019

Без давления со стороны США и их союзников террористы «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в РФ) менее чем за год могут вернуть себе утерянные позиции в Сирии. Это следует из доклада Пентагона, который должен быть представлен на следующей неделе. Об опасностях запланированного вывода американских войск из Сирии предупреждают и члены Конгресса США: сенаторы поддержали поправку к законопроекту о политике страны на Ближнем Востоке, предостерегающую от сокращения войск. Правда, носит она рекомендательный характер. А президент США Дональд Трамп дал понять, что менять курс не собирается.

«Я бы сказал, что более 99,5% территорий, которые контролировались “Исламским государством”, возвращены сирийцам. А в ближайшие недели этот показатель дойдет до 100%», — заявил во вторник, 29 января, и. о. министра обороны США Патрик Шанахан. Он отметил, что ИГ уже не может эффективно действовать, потому что силы коалиции «уничтожили большую часть руководства» террористической организации.

Между тем в начале следующей недели должен быть представлен ежеквартальный отчет генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость». И его тональность, как ожидается, будет совсем иной.

По данным источников телеканала NBC News, знакомых с проектом отчета, в нем говорится: ИГ способно вернуть утраченные территории всего за 6−12 месяцев.

Отчет подготовлен с использованием информации от военных, правительственных учреждений США, а также из открытых источников.

О том, что ИГ все еще может рассчитывать на реванш, указано и в докладе о глобальных угрозах безопасности (Worldwide Threat Assessment), который ежегодно готовится спецслужбами США. Представляя во вторник этот документ, директор Национальной разведки Дэниел Коутс сказал, что в рядах ИГ еще состоят «тысячи бойцов в Ираке и Сирии», а по всему миру группировку поддерживают тысячи человек.

В этом докладе также предупреждается: уменьшение давления позволит ИГ вновь активизировать свою деятельность и заняться восстановлением утраченных позиций.

Напомним, операция «Непоколебимая решимость» началась в Ираке и Сирии в июне 2014 года. В той или иной степени в ней были и остаются задействованы более 20 стран. Американские военные были переброшены в регион в октябре 2015 года. 19 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о скором начале вывода американских войск из Сирии. По словам господина Трампа, им удалось выполнить поставленную задачу — разгромить ИГ.

Сейчас в Сирии находятся около 3 тыс. военнослужащих армии США (их численность в последние недели увеличилась в связи с необходимостью подготовки масштабной операции по выводу войск). По данным СМИ, в Сирии созданы 12 американских военных баз и два аванпоста. Это четыре военных объекта в провинции Хасеке, шесть — в провинции Алеппо, один — в Дейр-эз-Зоре, два — в Ракке. В провинции Хомс расположена база Эт-Танф, которая контролирует дорогу из Ирака в Сирию. Ее, как сообщил NBC News со ссылкой на свои источники, американцы покинут в последнюю очередь. Если вообще покинут: дискуссии по поводу целесообразности такого шага в Белом доме продолжаются, и, в частности, против ухода с базы Эт-Танф выступает советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Напомним, в начале января Дональд Трамп отмечал: вывод войск состоится, но американские силы «не уйдут окончательно», пока с ИГ «не будет покончено».

Новость Итоги военной операции США в Сирии

Декабрьское решение Дональда Трампа получило поддержку президента РФ Владимира Путина, который назвал его правильным. Зато опасения выразили представители целого ряда стран ЕС и американские законодатели. К концу января они свою позицию не изменили. В ночь на пятницу по московскому времени Сенат США в ходе предварительного голосования поддержал (63 голоса «за» при 23 «против») дальнейшее продвижение поправки к законопроекту о политике США на Ближнем Востоке, в которой говорится: сокращение присутствия американских войск в Сирии и Афганистане может иметь негативные последствия. Итоговое голосование должно состояться на следующей неделе. «Я считаю, что угрозы остаются. “Исламское государство” в Ираке и Сирии и “Аль-Каида” еще не побеждены, и американские интересы национальной безопасности требуют постоянной приверженности нашей миссии там», — заявил, объясняя смысл поправки, ее автор, лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл.

Впрочем, инициатива законодателей носит рекомендательный характер. А решимости у Дональда Трампа, похоже, с декабря не убавилось. «Я был избран, когда заявлял, что мы завершим эти бесконечные войны», — заявил Дональд Трамп в интервью газете The New York Times, имея в виду Сирию и Афганистан.

Павел Тарасенко