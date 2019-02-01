Песков призвал дождаться решения суда по делу Арашуковых

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас об этом [сбое в системе управления госкомпаниями] говорить преждевременно, потому что это предъявленные обвинения, но еще в ходе судебного разбирательства это предстоит доказать», — заявил журналистам Песков.

Пресс-секретарь главы государства также предложил дождаться «завершения следственных действий и вердикта суда», передает ТАСС.

Что произошло

Утром 30 января сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Вечером того же дня политику было предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), части 4 статьи 309 («Давление на свидетеля), части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сам он был арестован на два месяца. Сенатор назвал уголовное дело против него «политическим заказом», вину он не признал.

Новость В деле Арашуковых появился новый фигурант

Его отец, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан днем 30 января. Следствие считает его причастным к хищениям природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей, совершаемым на протяжении нескольких лет. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения») и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвинение ему пока официально не предъявлено, он арестован до 30 марта. Ранее представитель следствия заявил в суде, что целью организованного преступного сообщества отца и сына Арашуковых было хищение природного газа на территории Северо-Кавказского федерального округа.

До назначения на пост советника, с 2002 по 2011 год, Рауль Арашуков занимал должность гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

В рамках этого же дела до 30 марта арестованы директор компании «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, замдиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных водах Гузер Хашукаев и двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков. Срок следствия по делу определен до 24 апреля.