Российскую актрису задержали в Нью-Йорке по подозрению в похищении ребенка
Российская актриса театра и кино Ирина Усок была задержана полицейскими в аэропорту
Российская актриса театра и кино Ирина Усок была задержана полицейскими в аэропорту
«Она родила не так давно. Может, там с мужем
Отмечается, что 42-летнюю артистку подозревают в похищении ребенка. Сотрудники правоохранительных органов поместили Усок в изолятор.
Ирина Усок снималась в фильмах «Мама, не горюй!» и «Золушка.ru», а также в таких сериалах, как «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Барвиха», «Вызов», «Мент в законе» и «Умножающий печаль». Помимо этого, она служит в театре «Содружество Актеров Таганки».