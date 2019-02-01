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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскую актрису задержали в Нью-Йорке по подозрению в похищении ребенка

Российская актриса театра и кино Ирина Усок была задержана полицейскими в аэропорту Нью-Йорка, США. Причиной задержания мог стать конфликт в семье, сообщил телеканалу «Звезда» коллега артистки Денис Муляр.

«Она родила не так давно. Может, там с мужем какие-то терки непонятные. Она сюда приезжала с ребенком, все было нормально. Потом она, наверное, поехала туда, что-нибудь там случилось, может. Муж у нее вроде американец, насколько я знаю», — сказал Денис Муляр из театра «Содружество Актеров Таганки», в котором работала Усок.

Отмечается, что 42-летнюю артистку подозревают в похищении ребенка. Сотрудники правоохранительных органов поместили Усок в изолятор.

Ирина Усок снималась в фильмах «Мама, не горюй!» и «Золушка.ru», а также в таких сериалах, как «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Барвиха», «Вызов», «Мент в законе» и «Умножающий печаль». Помимо этого, она служит в театре «Содружество Актеров Таганки».

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