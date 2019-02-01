Российскую актрису задержали в Нью-Йорке по подозрению в похищении ребенка

«Она родила не так давно. Может, там с мужем какие-то терки непонятные. Она сюда приезжала с ребенком, все было нормально. Потом она, наверное, поехала туда, что-нибудь там случилось, может. Муж у нее вроде американец, насколько я знаю», — сказал Денис Муляр из театра «Содружество Актеров Таганки», в котором работала Усок.