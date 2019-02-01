В деле Арашуковых появился новый фигурант

Источник: АО "Газпром газораспределение Ставрополь"

«Следственный комитет Российской Федерации проводят следственные действия с исполнительным директором АО “Ессентукигоргаз” Аланом Кятовым. По окончании его допроса следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

В настоящее время среди арестованных фигурантов дела — член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

По словам Петренко, следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России в 11 городах проведено свыше 40 обысков по данному уголовному делу. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению всех возможных эпизодов преступной деятельности, роли каждого из задержанных, а также иных лиц, возможно, причастных к расследуемым преступлениям.

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К настоящему времени Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 статьи 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч.2 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также к участию в преступном сообществе.

Остальные лица в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 статьи 159 УК РФ, статьи 210 УК РФ (мошенничество; создание и участие в преступном сообществе). Следствию известно, что соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям.