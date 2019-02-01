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16:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В саратовской колонии взбунтовались заключенные

В Саратовской области произошли массовые беспорядки в исправительной колонии № 7, расположенной в Красноармейском районе региона. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Саратовской области. В этой колонии особого режима содержатся около 800 особо опасных заключенных рецидивистов, в числе которых осужденные за убийства, педофилию и другие тяжкие преступления.

Беспорядки начались 31 января, заключенные в ходе бунта сломали мебель и другое имущество колонии. При этом в управлении пояснили, что три четверти находящихся в колонии осужденных «акцию неповиновения» не поддержали. «В настоящее время колония функционирует в штатном режиме, ситуация взята под контроль. Назначена служебная проверка», — уточнили в ведомстве.

Правозащитник Виктор Синаюк говорит, что, по его данным, поводом для беспорядков послужил конфликт рядовых заключенных с «активистами» (заключенные, сотрудничающие с руководством учреждения). Якобы последние провоцировали осужденных, что быстро переросло в массовую драку. Устроившие акцию неповиновения осужденные, по словам Виктора Синаюка, бунтовали против условий содержания в колонии.

Председатель Общественно-наблюдательной комиссии области Владимир Незнамов рассказал «РИА Новости», что в драке участвовали около 30 осужденных исправительной колонии, из них 12 человек получили травмы.

Сергей Петунин, Саратов

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