В саратовской колонии взбунтовались заключенные
В Саратовской области произошли массовые беспорядки в исправительной колонии № 7, расположенной в Красноармейском районе региона. Об этом сообщает
В Саратовской области произошли массовые беспорядки в исправительной колонии № 7, расположенной в Красноармейском районе региона. Об этом сообщает
Беспорядки начались 31 января, заключенные в ходе бунта сломали мебель и другое имущество колонии. При этом в управлении пояснили, что три четверти находящихся в колонии осужденных «акцию неповиновения» не поддержали. «В настоящее время колония функционирует в штатном режиме, ситуация взята под контроль. Назначена служебная проверка», — уточнили в ведомстве.
Правозащитник Виктор Синаюк говорит, что, по его данным, поводом для беспорядков послужил конфликт рядовых заключенных с «активистами» (заключенные, сотрудничающие с руководством учреждения). Якобы последние провоцировали осужденных, что быстро переросло в массовую драку. Устроившие акцию неповиновения осужденные, по словам Виктора Синаюка, бунтовали против условий содержания в колонии.
Председатель
Сергей Петунин, Саратов