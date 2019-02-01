Давка на раздаче продуктов в Дербенте попала на видео
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Раздача садаки от сенатора Сулеймана Керимова вызвала давку в Дербенте. Телеканал «360» опубликовал видео с места событий.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Раздача садаки от сенатора Сулеймана Керимова вызвала давку в Дербенте. Телеканал «360» опубликовал видео с места событий.
Благотворительная акция проходила у мечети на проспекте Агасиева. На кадрах видно, что процесс раздачи продуктов затрудняется столпотворением. Сотрудник правоохранительных органов пытается урегулировать ситуацию, но
В результате инцидента пострадали несколько человек. Им вызвали скорую помощь.
Полиция прекратила раздачу
Как сообщается на сайте фонда «Инсан», акцию устроили в честь покойного брата парламентария Керима Керимова.
Садака — милостыня, которую мусульмане выплачивают нуждающимся.