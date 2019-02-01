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18:19 (мск), источник: РИА Новости

Давка на раздаче продуктов в Дербенте попала на видео

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Раздача садаки от сенатора Сулеймана Керимова вызвала давку в Дербенте. Телеканал «360» опубликовал видео с места событий.

Благотворительная акция проходила у мечети на проспекте Агасиева. На кадрах видно, что процесс раздачи продуктов затрудняется столпотворением. Сотрудник правоохранительных органов пытается урегулировать ситуацию, но из-за шума никто не обращает на это внимание.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате инцидента пострадали несколько человек. Им вызвали скорую помощь.

Полиция прекратила раздачу из-за давки. Когда машина уезжала, люди последовали за ней.

Как сообщается на сайте фонда «Инсан», акцию устроили в честь покойного брата парламентария Керима Керимова.

Садака — милостыня, которую мусульмане выплачивают нуждающимся.

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