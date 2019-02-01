Давка на раздаче продуктов в Дербенте попала на видео

Благотворительная акция проходила у мечети на проспекте Агасиева. На кадрах видно, что процесс раздачи продуктов затрудняется столпотворением. Сотрудник правоохранительных органов пытается урегулировать ситуацию, но из-за шума никто не обращает на это внимание.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PMWW0fGzAAE?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате инцидента пострадали несколько человек. Им вызвали скорую помощь.

Полиция прекратила раздачу из-за давки. Когда машина уезжала, люди последовали за ней.

Как сообщается на сайте фонда «Инсан», акцию устроили в честь покойного брата парламентария Керима Керимова.