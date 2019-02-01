Разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей

Инцидент произошел в четверг, 31 января, на оживленных улицах деревни Ламба (Lamba). На кадрах видно, как сотни людей скопились на крышах домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным. «Вокруг поднялась страшная паника, мы очень боялись, что кто-нибудь серьезно пострадает», — отметил местный лесничий Кхушвиндер Сингх (Khushwinder Singh) в разговоре с CNN.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pv2kTLYsG9Q?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В течение семи часов полиция пыталась поймать леопарда. «Мы выстрелили в животное транквилизатором три раза, однако только последний выстрел оказался удачным», — сетовал Сингх. Он также объяснил, что в тот момент, когда леопард особо агрессивен, препараты почти не оказывают на него влияния.