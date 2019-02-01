В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти
«Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — сказал представитель посольства.
По данным «Морского бюллетеня», судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая на
По данным посольства России, задержано 11 человек, по предварительной информации, все они граждане России.
«Предварительная такая информация есть», — ответил представитель посольства на вопрос, действительно ли задержанных подозревают в контрабанде наркотиков.