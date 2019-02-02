Задержанную в США российскую актрису Ирину Усок освободили из-под стражи

Задержанная в США российская актриса Ирина Усок была освобождена из-под стражи до следующего заседания по ее делу. Об этом генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило в пятницу на своей странице в Facebook.

«По информации адвокатов из штата Нью-Джерси, сегодня 1 февраля 2019 года в 15:00 (23:00 мск — прим. ТАСС) решением суда россиянка Ирина Усок освобождена из-под стражи до следующего заседания по ее делу, назначенного на 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

«В настоящее время решается вопрос об организации ее встречи с дочерью», — указано в тексте.

В генконсульстве также отметили, что держат ситуацию на особом контроле в целях оказания консульского содействия.

Ранее сообщалось, что актриса Ирина Усок была задержана 18 января в международном аэропорту имени Джона Кеннеди по запросу суда в Нью-Джерси, рассматривающего дело об опеке.

По данным Генконсульства РФ, власти штата Нью-Джерси предъявили Ирине Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца.

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Ирине Усок грозит несколько лет тюремного заключения. Отцом девочки, по мнению стороны обвинения, может являться американский гражданин. Девочка имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке.