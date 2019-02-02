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11:43 (мск), источник: ТАСС

Власти Кабо-Верде подозревают задержанных россиян в контрабанде наркотиков

РАБАТ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/ — В посольстве РФ сообщили, что суд над задержанными моряками, согласно предварительным данным, пройдет 2 февраля.

Источник: AFP 2019

Власти Кабо-Верде подозревают задержанных ранее 11 российских моряков в контрабанде наркотиков. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в республике.

«Властями Кабо-Верде задержано 11 россиян, в том числе капитан судна. Правоохранительные органы подозревают их в контрабанде наркотиков. Речь идет о 9 т кокаина», — отметил собеседник агентства.

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«Мы, сотрудники российского посольства, находимся в тесном контакте со Следственным комитетом Кабо-Верде, проводим необходимые мероприятия, беседуем с задержанными россиянами», — продолжил дипломат.

«Задержанные россияне в настоящее время находятся в здании уголовной полиции Кабо-Верде, ведется досмотр и допросы. В дальнейшем состоится суд», — уточнил он.

«Мы со своей стороны оказываем всяческую помощь в рамках нашей компетенции, проверяем на наличие каких-либо нарушений со стороны следственных органов Кабо-Верде. Кроме того, ведем необходимые беседы и переговоры с компетентными органами Кабо-Верде на предмет проведения беспристрастного, внимательного, профессионального расследования», — подчеркнул собеседник.

Суд над задержанными российскими моряками, согласно предварительным данным, пройдет 2 февраля.

Собеседник агентства не стал уточнять, какое наказание может грозить соотечественникам. «Все решит суд, который изберет меру пресечения. А уже потом будут вестись следственные мероприятия», — отметил дипломат.

«Пока не завершатся следственные мероприятия, о конкретных сроках наказания для задержанных россиян говорить рано. Так как еще не известно, что именно произошло, кто виноват в случившемся. Но обвинение весьма серьезное — международный наркотрафик», — добавил он. Собеседник также отметил, что у него нет информации, как реагируют моряки на предъявленные им обвинения.

Судно, на котором находились российские моряки, шло под флагом Панамы. Оно было задержано в порту Прая на Кабо-Верде.

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