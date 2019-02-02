Власти Кабо-Верде подозревают задержанных россиян в контрабанде наркотиков
РАБАТ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/ — В посольстве РФ сообщили, что суд над задержанными моряками, согласно предварительным данным, пройдет 2 февраля.
РАБАТ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/ — В посольстве РФ сообщили, что суд над задержанными моряками, согласно предварительным данным, пройдет 2 февраля.
Власти
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«Мы, сотрудники российского посольства, находимся в тесном контакте со Следственным комитетом
«Задержанные россияне в настоящее время находятся в здании уголовной полиции
«Мы со своей стороны оказываем всяческую помощь в рамках нашей компетенции, проверяем на наличие
Собеседник агентства не стал уточнять, какое наказание может грозить соотечественникам. «Все решит суд, который изберет меру пресечения. А уже потом будут вестись следственные мероприятия», — отметил дипломат.
«Пока не завершатся следственные мероприятия, о конкретных сроках наказания для задержанных россиян говорить рано. Так как еще не известно, что именно произошло, кто виноват в случившемся. Но обвинение весьма серьезное — международный наркотрафик», — добавил он. Собеседник также отметил, что у него нет информации, как реагируют моряки на предъявленные им обвинения.
Судно, на котором находились российские моряки, шло под флагом Панамы. Оно было задержано в порту Прая на