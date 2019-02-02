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01:54 (мск), источник: Известия

Небесное тело взорвалось в небе над Кубой

Мощный взрыв прогремел в пятницу в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе. По версии метеорологов, хлопок был вызван падением метеорита.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ и очевидцев, после взрыва в небе заметили огонь и столб дума.

Портал Cibercuba сообщил о взрыве военного самолета. При этом, по словам специалистов Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде, жители Кубы стали свидетелями возможного падения метеорита.

«Мы получаем сообщения о метеорите, который был замечен в небе над Флорида-Кис. Похоже на то, что метеорит упал на западе Кубы, близ города Виньялес», — говорится в сообщении службы в Twitter. В Сети уже появляются фото обломков космического тела.

Ранее 24 декабря сообщалось, что метеорит снес вершину сопки в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Обрушившийся грунт перекрыл русло реки Бурея, после инцидента в ней резко снизился объем воды, которая поступает в водохранилище Бурейской ГЭС.

На Бурейской ГЭС заявили, что не фиксировали никаких аномальных явлений, включая сильные толчки или взрывы. По предварительной информации, причиной образования завала стал сход оползня.

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