Небесное тело взорвалось в небе над Кубой

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ и очевидцев, после взрыва в небе заметили огонь и столб дума.

Портал Cibercuba сообщил о взрыве военного самолета. При этом, по словам специалистов Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде, жители Кубы стали свидетелями возможного падения метеорита.

«Мы получаем сообщения о метеорите, который был замечен в небе над Флорида-Кис. Похоже на то, что метеорит упал на западе Кубы, близ города Виньялес», — говорится в сообщении службы в Twitter. В Сети уже появляются фото обломков космического тела.

Ранее 24 декабря сообщалось, что метеорит снес вершину сопки в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Обрушившийся грунт перекрыл русло реки Бурея, после инцидента в ней резко снизился объем воды, которая поступает в водохранилище Бурейской ГЭС.