Вице-консул рассказал подробности задержания Усок в США
Российская актриса Ирина Усок решила поехать в США, хотя знала об оформлении ордера на ее арест. Об этом сообщил
Российская актриса Ирина Усок решила поехать в США, хотя знала об оформлении ордера на ее арест. Об этом сообщил
«Она знала о факте оформления такого ордера на ее задержание, но не могла в это поверить и
Усок арестовали в аэропорту
При этом он не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. На время судебного процесса дочь задержанной была передана сестре мужчины.
2 февраля стало известно, что россиянку временно освободили