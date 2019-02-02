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12:00 (мск), источник: Известия

Вице-консул рассказал подробности задержания Усок в США

Российская актриса Ирина Усок решила поехать в США, хотя знала об оформлении ордера на ее арест. Об этом сообщил вице-консул российского генконсульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«Она знала о факте оформления такого ордера на ее задержание, но не могла в это поверить и все-таки решила прилететь в Соединенные Штаты», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24». Вице-консул добавил, что Усок «сильно сожалеет об этом».

Усок арестовали в аэропорту Нью-Йорка 18 января.

Поводом для задержания стало заявление отца ее дочери, который после отъезда актрисы с ребенком из США сообщил о похищении девочки.

При этом он не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. На время судебного процесса дочь задержанной была передана сестре мужчины.

2 февраля стало известно, что россиянку временно освободили из-под стражи до следующего заседания, которое намечено на 20 марта. Адвокат актрисы совместно с российскими дипломата решают вопрос об организации ее встречи с дочерью.

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