Вице-консул рассказал подробности задержания Усок в США

«Она знала о факте оформления такого ордера на ее задержание, но не могла в это поверить и все-таки решила прилететь в Соединенные Штаты», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24». Вице-консул добавил, что Усок «сильно сожалеет об этом».

Поводом для задержания стало заявление отца ее дочери, который после отъезда актрисы с ребенком из США сообщил о похищении девочки.

При этом он не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. На время судебного процесса дочь задержанной была передана сестре мужчины.