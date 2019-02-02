Во что могла обойтись России кража картины Куинджи

Источник: Агентство «Москва»

История с похищенной 27 января из Инженерного корпуса Третьяковской галереи картиной Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» благополучно разрешилась. Картину нашли невредимой и уже вернули в экспозицию в Третьяковке, где она теперь выставлена под стеклом и с сигнализацией. Злоумышленник арестован.

Кража картины, тем не менее, вскрыла проблему катастрофической уязвимости музеев в области права при наступлении таких случаев. А если бы «блудный сын» Архипа Куинджи не вернулся? Во сколько обошлось бы музеям и государству его исчезновение?

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Основным гарантом возмещения всех убытков при кражах в музеях, также как и в случаях вандализма и повреждения картин, должна быть страховая компания, по договору с которой картина застрахована. Так как страхование предметов искусства — дело дорогостоящее (размер страховой премии в среднем составляет от 0,5% до 2% от стоимости картины, что выше ставки за обычное имущественное страхование), музеи не раз признавались, что не могут себе позволить страхование всех своих картин. В связи с таким подходом нередко возникают проблемы. В 2010 году, например, когда во время пожара в реставрационном центре имени И. Э. Грабаря пострадала картина «Александр I на коне» кисти Джорджа Доу, реставрацию пришлось оплачивать из собственного кармана.

Обязательное страхование картин осуществляется только в случае их вывоза за границу в соответствии с требованиями закона от 15.04.1993 № 4804−1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». При вывозе на зарубежные выставки страхование предметов, относящихся к Музейному фонду Российской Федерации, всегда производится по формуле «от гвоздя до гвоздя» (то есть с момента снятия картины с привычного места в музее до момента ее возврата на это место) и на условиях «от всех рисков», что означает покрытие всех рисков физической гибели и/или повреждения застрахованных музейных предметов по любой причине.

Решение о необходимости страховать картины в остальных случаях, в том числе при их передаче на внутрироссийские выставки («Ай-Петри. Крым» относится к собранию Русского музея в Санкт-Петербурге), принимают сами музеи. Они же определяют условия страхования, в частности, объем покрытия.

В случае с картиной «Ай-Петри. Крым» Государственная Третьяковская галерея застраховала ее, но страховое покрытие не включало период экспонирования. Причиной этому послужили указания, изложенные в письме Министерства культуры РФ от 14 мая 2016 г. № 165−01−39-ВА «О страховании музейных предметов». Согласно им, страховое покрытие предметов из музейного фонда России должно включать период упаковки-распаковки; временного хранения (без доступа посетителей); транспортировки по всему маршруту следования; монтажа-демонтажа музейных предметов. Лишь в особых случаях в объем страхования может быть включен период экспонирования музейных предметов. Это опять же связано с тем, что такое условие сильно увеличит стоимость страховки.

В настоящее время в розыске числится свыше 100 000 произведений искусства, при этом ежегодно пропадает почти 10 000 предметов.

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В результате период экспонирования был включен в страховое покрытие только в отношении пяти экспонатов выставки, в перечень которых не вошла картина «Ай-Петри. Крым».

Таким образом, если бы картину не нашли, государство, являющееся собственником картины, понесло бы невозмещаемый ущерб.

В правоохранительных органах назвали оценочную стоимость картины, равную $1 млн.

Интересна и другая проблема, связанная со страхованием. По оценке директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, страховая стоимость картины «Ай-Петри. Крым» составляет 12 млн рублей или около $180 000 (эта же страховая оценка произведения содержится в конкурсной документации на страхование экспонатов выставки). При этом рыночная стоимость картины, согласно оценкам экспертов, может быть не менее $1 млн. Из этого следует, что с целью сокращения расходов на страхование музеи также существенно занижают реальную рыночную стоимость произведения искусства.

Такой подход может привести к серьезным последствиям. В случае кражи предмета искусства страховая выплата не будет покрывать и половины ее стоимости. С такой проблемой в 2003 году столкнулся Австрийский музей истории искусств, из которого пропала золотая статуэтка Бенвенуто Челлини «Сальера». Она была застрахована в страховом обществе «Уник» только на половину своей действительной стоимости (статуэтка-солонка великого итальянского мастера оценивается в €50 млн). Убытки музей не понес только в связи с тем, что «Сальеру» нашли и вернули.

Другое негативное последствие от занижения страховой стоимости — невозможность покрыть расходы на реставрацию.

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Размер выплат, указанный в договоре (страховая сумма), обычно ограничен стоимостью застрахованного предмета. При этом надо понимать, что расходы на реставрацию могут быть сравнимы со стоимостью самого предмета искусства. Например, рекордная для России страховая выплата в размере $1,2 млн состоялась именно в связи с повреждением картины. В 2001 году Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина направлял на выставку в США картину Рембрандта Харменса ван Рейна «Портрет пожилой женщины». Когда полотно прибыло в Хьюстон, работники музея обнаружили на картине значительный разрыв. Полотно удалось отреставрировать и выставить на показ в Хьюстоне в результате страховой выплаты, которая составила почти 10% всей страховой суммы ($12 млн).

Несмотря на все это, ни музеи, ни государство не озаботились этой проблемой.

Шедевры, составляющие основу национального и культурного достояния России, не получают зашиты даже в сфере страхования.

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До сих пор не разработано нормативной базы, касающейся процедур оценки предметов искусства, в частности, музейных предметов, их страхования (страхование внутри России регулируется ненормативным документом — письмом Минкультуры), не сформирована прозрачная процедура отбора страховщиков и условий договоров с ними.

При этом страхование предметов искусств является одним из самых динамично развивающихся сегментов страхового рынка. Среднегодовой рост в этом сегменте, по данным The Wall Street Journal, составил за последние несколько лет порядка 15%. Такая тенденция может быть связана с высокими рисками кражи культурных ценностей. Из информации в международном реестре пропавших культурных ценностей (Art Loss Register) следует, что в настоящее время в розыске числится свыше 100 000 произведений искусства, при этом ежегодно пропадает почти 10 000 предметов.